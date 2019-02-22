​Пробуждение самозанятых

Российские власти планируют ввести федеральный налог для самозанятых в 2020 году вместо 2029-го, как предполагалось изначально. Сейчас этот налог тестируют на жителях Москвы, Московской и Калужской областей и Татарстана, но эксперимент заранее признан успешным, поэтому начинание по новому сбору денег с населения решено не откладывать. На это указывает и министр финансов Антон Силуанов, и официальные документы правительства, по которым к 2024 году налог должны будут платить 2,4 млн самозанятых россиян.

Вы спросите себя (если вы, конечно, не самозанятый): я живу, работаю, эти налоговые истории мои личные финансы не затронут. Мне от этого всего что?

А вот что.

По всей видимости, власть уже не прекратит поползновения и в карманы граждан, личные расчеты между ними и в генерацию новых налогов и сборов. Это грозит политическими последствиями.

Не секрет, что из наших налогов финансируется само государство, его выплаты и услуги. То есть работает принцип: мы отдаем часть наших доходов власти, а на эти деньги получаем образование, здравоохранение, благоустройство, безопасность, пенсию и прочие блага, которые нам полагаются от страны. И только об одном пункте этого многочисленного списка благ многие россияне забывают напрочь – о представительстве во власти.

Так случилось, что в «сытые» годы негласный общественный договор в России как бы исключил пункт о политическом представительстве – мол, государство дает людям рост доходов и благополучия, а те не суются в дела государства. В определенный момент этот договор стал трансформироваться в «государство обеспечивает людям ощущение гордости за страну и безопасность от захвата злыми врагами с запада, а люди платят налоги и не суются в дела государства».

Идиллию сломала пенсионная реформа (эффект закрепили рост НДС и цен на вывоз мусора). Государство стало требовать больше, а давать меньше. И, что самое главное, власти не заменили сжимающиеся материальные блага, которые вроде как должны давать людям, возможностью политического представительства (параллельно вводя все новые запреты). И вскоре людей, с которых просто будут собирать новый налог, не давая ничего взамен, должно стать, по планам правительства, на 2 миллиона 400 тысяч больше.

Вы сейчас скажете что-то про «менталитет», про «русское долготерпение», про то, что «поругаются и утрутся». Но все же – самозанятые – это люди, которые сами решали свои проблемы, обеспечивали себя, и внезапно государство влезло в их мир и в их карманы. Они не выйдут на улицы и не будут бить витрины. Но после того, как к ним придет добрый дядя из налоговой с требованием уплатить, что-то в их умах зашевелится. Реакция не будет быстрой, но она выльется в самый неожиданный момент – например, на каких-нибудь важных выборах (как это случилось в нескольких регионах страны в сентябре 2018 года).

А ведь 2021 год – выборы в важнейший созыв Госдумы, который должен будет как-то помогать так называемому «транзиту власти – 2024». Очень серьезные события.

Читайте также статью Дмитрия Щеглова о том, как низкое доверие россиян к власти и друг к другу мешает нашей экономике.