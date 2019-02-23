Уважаемые защитники Отечества!

Поздравляю вас с праздником доблести, мужества и отваги!

Благодарю всех тех, кто с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной и сегодня обеспечивает мир и спокойствие на нашей земле. Кто защищает интересы России и стоит на страже её безопасности.

Бережно храня память о великом героическом прошлом нашей страны, в этот знаменательный день, мы вновь преклоняемся перед подвигами ветеранов Великой Отечественной войны, а также бесстрашием солдат и офицеров, служивших в горячих точках. Это ряды сыновей, чья жизнь стала примером беззаветной любви и верности Родине.

В День защитника Отечества с огромным чувством признательности желаю всем вам мира и благополучия! Пусть ваши близкие и родные чувствуют в вас надёжную опору и защиту. Дарят свое тепло и поддерживают во всем!