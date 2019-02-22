16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,6106   EUR  72,3186  

Главные новости Сургута за неделю

Торговые центры эвакуировали, свидетелей Иеговы арестовали, нефтяников оставили без парковки, у города юбилей

Верю – не верю

В Сургуте возбудили трех членов «Свидетелей Иеговы»… Пардон, возбудили дело в отношении трех членов данной организации, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. Ну и, само собой, пытки, как неотъемлемая часть страданий за веру. В следственном комитете говорят, что никаких пыток не было. Сами свидетели в интернете утверждают обратное. Но свидетели-то Иеговы, веры им от православных ни на грош. А как насчет видеозаписи допроса, таковая ведь должна вестись? В общем, в гражданском обществе любое подобное заявление должно проверяться, если будет на то официальное заявление от пострадавших. А пока что верим – каждый в свою версию.

Февральское обострение

Видели объявления: «Чищу ауру?». Так вот, нашлись вундеркинды – ТЦ «Аура» за минувшую неделю очищали от покупательской скверны дважды. В воскресенье позвонили и рассказали про взрывное устройство, в среду вечером – нажали на тревожную кнопку. Но это еще что! За минувшие дни «минировали» также администрацию Белого Яра, и добрый кусок улицы Киртбая – три жилых дома вместе с ТЦ «Магас». Исполнители известны, правоохранительные органы проводят с ними сеансы экзорцизма. Одно хорошо – механизм эвакуации работает исправно, можно плановые учения не проводить.

No parking в Сургутнефтегаз

В Сургутнефтегазе, помолясь, в очередной раз запретили работникам ездить на работу (и, соответственно, с работы домой) на личном транспорте. Прецедент был в 2007 году – тогда несколько работников нажаловались в прокуратуру. Основная же масса офисного нефтяного планктона как ездила на работу на личном транспорте, так и продолжала ездить, наводняя корытцами окрестные дворы и парковки. И сейчас, с закрытием ведомственных парковок, визуально мало что изменится – место-то на них все равно катастрофически не хватало. Куда сложнее придется тем, кто гонял на работу за пределы города. Собственно, из-за них и сыр-бор: дорога на работу и домой считается рабочим временем, какое ДТП – плати, родной СНГ. Уж лучше на вахтовом автобусе, чинно-мирно, медленно, зато с гарантией. В общем, затея, если честно, так себе. Все, кто сможет, будут нарушать и ездить, кто не сможет – пересмотрят график и переосмыслят жизнь. Остальные сургутяне будут страдать – «ах, что ж, он, гад, тут паркуется!» и «ох, почему же я не работаю в Сургутнефтегазе, хотя здесь паркуюсь!».

Администрация не заметила думу. Депутаты требуют расследования

Депутаты думы Сургута разоблачили коварную подставу городской администрации. История такая: жил-был нежилой муниципальный домик на Дзержинского, продажа которого стояла в плане, а доход от продажи – значился в утвержденном бюджете города. И вот, средь шумного бала, администрация тихим сапом, вместо того, чтобы выставить избушку на продажу, передала ее под нужды Горводоканалу. Дескать, им надо договора напрямую с населением заключать, а где это делать прикажете?

Депутаты, раскрыв схему, натурально, возмутились: как, нас не спросив, плюнув, можно сказать, в душу, лишили город трех с половиной миллионов рублей?! Горводоканал, допустим, свои договора заключит – а дальше что? Это ж не перманентная услуга, а разовая манипуляция. «Как-то некрасиво, неинтересно и нехорошо получилось», – сказала по этому поводу председатель думы Надежда Красноярова и предложила провести служебное расследование.

Мы полностью согласны – действительно, неинтересно. Лучше бы это помещение под тайное казино приспособили, было бы куда веселей. А так, ложечки серебряные, конечно, к марту, так или иначе, найдутся. Про осадок мы потом поговорим.

Подкрался незаметно

Как-то незаметно подкрался 425-летний юбилей Сургута. Помню, помню как это было четверть века назад – россыпь звезд, концерты, спектакли, салюты. Так понравилось, что на следующий год еще один 400-летний юбилей справили. Дату, якобы, ученые уточнили. Сейчас не до жиру, так что – 425 лет и точка. Стартовали концертом в филармонии по поводу Года семьи в Югре, Года театра в России и городского юбилея. Но я бы, если уж о культуре речь, посоветовал бы сходить в кино на «Тобол». Картина – лучший подарок Сургуту на юбилей, я считаю.

Фильм снимался долго и непросто, он – про Сибирь и Тобольск (как раз время основания крепости Сургут), а генеральный продюсер у него – Олег Урушев. Я уж не говорю о россыпи звезд в ролях: тут и Дюжев, и Назаров, и… впрочем, сходите, сами увидите. Жанр называется истерн, по аналогии с вестерном, только по нашим, восточным мотивам. Презентация фильма пройдет в Сургуте в воскресенье, 24 февраля – аккурат на следующий день после дебютного показа в Ноябрьске и Берлине.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

22 февраля в 10:35, просмотров: 1863, комментариев: 5


QR код
Комментарии:
Будулай Алмазов Швондер
не нравится
22 февраля в 12:08
Планктон- он и есть планктон. После очередной оптимизации оказывается, что не особо-то и на добычу влияет. Умиляться его НДФЛу приходится только потому, что остальные налоги напрямую в Центр уходят. Не всегда же так было. И, в принципе, дело поправимое. Вполне можно допустить, что опять переиграют (как вот сейчас с ларьками).
Dochimacho
не нравится
22 февраля в 10:52
3,5 ляма за треть первого этажа на Дзержинского? Не маловато ли? И казино нам тоже не надь. НПФ хватило. Просто закройте всё. И всё. Кстати, халявная избушка и в соседнем доме стоит. Давно закрыта, а обслуживание идет за наши налоги. Это филиал киношной конторы, что на Набережной. Давно добрецо пора продать. Там когда-то пункт проката видео был.
Из Дюжева Петр хреновенький получился вроде как. Это по итогу питерской премьеры "Тобола". Фильм для любителей стрелялок. С историческим связывают только декорации и костюмы. Казахи играют татар, Минсалим ханта, девочка - китаянка двойняшек - дочерей Минсалима. Извините, ханта.
Швондер
не нравится
22 февраля в 11:20
Вот не понимаю уничижительной риторики про корытца офисного планктона СНГ. Этот планктон так-то налоги в сургуцку мошну плотит. Мелкая переработочка в питер дрыснула - так все принылись про НДФЛ ихний. Так что уважайте планктончик
Моби
не нравится
22 февраля в 13:49
про пытки свидетелей уже мАсковские сми пишут, а сургуцкие только полуиронично, мол, это ж свидетели, врут небось, да и можно их.
Позорище - в нормальном городе журналисты от дверей СК не отходили бы, когда такие новости происходят.

А, хотя там же журналисты.
Моби
не нравится
22 февраля в 14:26
проверил остальные "вестники удоев нашего городка" - ничего. На осургут вкантакте пост человек написал, там комментаторы человека в клевете обвинили, мол, где видео пыток (ага, поснимайте в ск), ещё и приплели, что украинцы клевещут. АдЪ.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Топ-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Топ-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Народные избранники отчитались о доходах за 2018 год
Лилия Сулейманова 25 мая в 09:06
724 3
​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать

​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать
Бывший главный архитектор Сургута Алексей Усов рассказал СИА-ПРЕСС историю вопроса
Лилия Сулейманова 24 мая в 16:46
1542 12
​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?

​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?
Главные вопросы о смене руководства в «Газпром трансгаз Сургут»
Редакция СИА-ПРЕСС 24 мая в 15:40
1377 2
​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Константин Шперлинг 24 мая в 12:42
768 1
​Как бизнес кошмарит город

​Как бизнес кошмарит город
Одной из основных функций срубленной рощи было скрывать это уродливое чудовище, которое теперь явилось во всей своей «красе»
Сергей Глинских, сургутянин 24 мая в 12:32
1054 7
​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Платить придется и за поврежденный газон, цветник или плодородный слой лесных почв
Лилия Сулейманова 24 мая в 11:43
847 3
Обыденно и буднично

Обыденно и буднично
Несколько дней назад нам всем – сургутянам и прежде всего власти плюнули в лицо. Не просто плюнули, но еще и посмеялись при этом. Сделал это обычный человек – предприниматель с красивой русской фамилией
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 24 мая в 09:09
1173 32
​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?

​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?
По правилам квеста дети должны выжить вне дома 24 часа без еды, воды и денег
Анастасия Якупова 23 мая в 18:38
948 0
​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой

​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой
Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «Среда комфорта» 23 мая в 16:07
2719 4
​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории

​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории
Теперь наших авторов и онлайн-интервью можно не только читать и смотреть, но и слушать
Редакция СИА-ПРЕСС 22 мая в 15:41
622 5
​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты

​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты
Что события в Екатеринбурге показали всей стране — в интервью с уральским политологом
Анна Богдевич 22 мая в 21:52
1385 6
Олег Владимиров

​Меня терзают смутные сомненья
Процессы наладились, деньги пошли, строительство возобновилось, пусть и не в привычном темпе. Были названы новые сроки сдачи, но и они срываются. Где деньги, Зин?
Олег Владимиров 22 мая в 11:39
1303 6
В России принят закон, разрешающий посещать пациентов в реанимациях

В России принят закон, разрешающий посещать пациентов в реанимациях
В Сургуте такая возможность есть
Лилия Сулейманова 22 мая в 11:01
836 0
​При желании запретить вырубку деревьев в Сургуте можно

​При желании запретить вырубку деревьев в Сургуте можно
Интервью с юристом Булатом Андабековым о ситуации с ликвидацией небольшой рощи на улице Энергетиков, 20
Лилия Сулейманова 22 мая в 10:34
1604 16
​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить
Предлагаю сфокусировать внимание не на поиске виновных, а на привлечении инвесторов, способных завершить строительство
Александр Пурышев, дольщик ЖК «Любимый» 21 мая в 19:31
1353 12
​«Мы будем рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян»

​«Мы будем рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян»
Глава Сургута Вадим Шувалов о проблемах дольщиков
Вадим Шувалов, глава Сургута 21 мая в 18:39
1136 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика