Главные новости Сургута за неделю

Верю – не верю

В Сургуте возбудили трех членов «Свидетелей Иеговы»… Пардон, возбудили дело в отношении трех членов данной организации, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. Ну и, само собой, пытки, как неотъемлемая часть страданий за веру. В следственном комитете говорят, что никаких пыток не было. Сами свидетели в интернете утверждают обратное. Но свидетели-то Иеговы, веры им от православных ни на грош. А как насчет видеозаписи допроса, таковая ведь должна вестись? В общем, в гражданском обществе любое подобное заявление должно проверяться, если будет на то официальное заявление от пострадавших. А пока что верим – каждый в свою версию.

Февральское обострение

Видели объявления: «Чищу ауру?». Так вот, нашлись вундеркинды – ТЦ «Аура» за минувшую неделю очищали от покупательской скверны дважды. В воскресенье позвонили и рассказали про взрывное устройство, в среду вечером – нажали на тревожную кнопку. Но это еще что! За минувшие дни «минировали» также администрацию Белого Яра, и добрый кусок улицы Киртбая – три жилых дома вместе с ТЦ «Магас». Исполнители известны, правоохранительные органы проводят с ними сеансы экзорцизма. Одно хорошо – механизм эвакуации работает исправно, можно плановые учения не проводить.

No parking в Сургутнефтегаз

В Сургутнефтегазе, помолясь, в очередной раз запретили работникам ездить на работу (и, соответственно, с работы домой) на личном транспорте. Прецедент был в 2007 году – тогда несколько работников нажаловались в прокуратуру. Основная же масса офисного нефтяного планктона как ездила на работу на личном транспорте, так и продолжала ездить, наводняя корытцами окрестные дворы и парковки. И сейчас, с закрытием ведомственных парковок, визуально мало что изменится – место-то на них все равно катастрофически не хватало. Куда сложнее придется тем, кто гонял на работу за пределы города. Собственно, из-за них и сыр-бор: дорога на работу и домой считается рабочим временем, какое ДТП – плати, родной СНГ. Уж лучше на вахтовом автобусе, чинно-мирно, медленно, зато с гарантией. В общем, затея, если честно, так себе. Все, кто сможет, будут нарушать и ездить, кто не сможет – пересмотрят график и переосмыслят жизнь. Остальные сургутяне будут страдать – «ах, что ж, он, гад, тут паркуется!» и «ох, почему же я не работаю в Сургутнефтегазе, хотя здесь паркуюсь!».

Администрация не заметила думу. Депутаты требуют расследования

Депутаты думы Сургута разоблачили коварную подставу городской администрации. История такая: жил-был нежилой муниципальный домик на Дзержинского, продажа которого стояла в плане, а доход от продажи – значился в утвержденном бюджете города. И вот, средь шумного бала, администрация тихим сапом, вместо того, чтобы выставить избушку на продажу, передала ее под нужды Горводоканалу. Дескать, им надо договора напрямую с населением заключать, а где это делать прикажете?

Депутаты, раскрыв схему, натурально, возмутились: как, нас не спросив, плюнув, можно сказать, в душу, лишили город трех с половиной миллионов рублей?! Горводоканал, допустим, свои договора заключит – а дальше что? Это ж не перманентная услуга, а разовая манипуляция. «Как-то некрасиво, неинтересно и нехорошо получилось», – сказала по этому поводу председатель думы Надежда Красноярова и предложила провести служебное расследование.

Мы полностью согласны – действительно, неинтересно. Лучше бы это помещение под тайное казино приспособили, было бы куда веселей. А так, ложечки серебряные, конечно, к марту, так или иначе, найдутся. Про осадок мы потом поговорим.

Подкрался незаметно

Как-то незаметно подкрался 425-летний юбилей Сургута. Помню, помню как это было четверть века назад – россыпь звезд, концерты, спектакли, салюты. Так понравилось, что на следующий год еще один 400-летний юбилей справили. Дату, якобы, ученые уточнили. Сейчас не до жиру, так что – 425 лет и точка. Стартовали концертом в филармонии по поводу Года семьи в Югре, Года театра в России и городского юбилея. Но я бы, если уж о культуре речь, посоветовал бы сходить в кино на «Тобол». Картина – лучший подарок Сургуту на юбилей, я считаю.

Фильм снимался долго и непросто, он – про Сибирь и Тобольск (как раз время основания крепости Сургут), а генеральный продюсер у него – Олег Урушев. Я уж не говорю о россыпи звезд в ролях: тут и Дюжев, и Назаров, и… впрочем, сходите, сами увидите. Жанр называется истерн, по аналогии с вестерном, только по нашим, восточным мотивам. Презентация фильма пройдет в Сургуте в воскресенье, 24 февраля – аккурат на следующий день после дебютного показа в Ноябрьске и Берлине.