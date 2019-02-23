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В День защитника Отечества я хочу пожелать всем нам веры в себя, свои поступки и дело своей жизни

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! У российских мужчин очень много ролей и обязанностей. Они готовы принимать волевые решения и воплощать их в жизнь. Наши представители сильного пола способны нести ответственность за себя и своих близких. Они всей душой радеют за судьбу своей Родины и никогда не подводят ее в трудную минуту.

Сыны, отцы и деды, профессионалы своего дела и настоящие воины – это все про них. Особая благодарность тем, кто посвятил себя защите Родины. На них возложена особенная миссия – обеспечивать мир и спокойствие миллионов российских граждан. И мне хочется верить, что их усилия и действия еще многие-многие годы будут гарантией нашей с вами свободы и залогом благополучия России.

В День защитника Отечества я хочу пожелать всем нам веры в себя, свои поступки и дело своей жизни. Пусть рядом будут люди, способные разделить горечь поражений и радость побед!


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23 февраля в 09:33, просмотров: 802, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
не нравится
23 февраля в 18:20
Сиа, опять эти дежурные поздравления секретарей чиновников?
Сара Коннор Макгрэгор
не нравится
24 февраля в 11:38
Спасибо, и вас с праздником!

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