Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! У российских мужчин очень много ролей и обязанностей. Они готовы принимать волевые решения и воплощать их в жизнь. Наши представители сильного пола способны нести ответственность за себя и своих близких. Они всей душой радеют за судьбу своей Родины и никогда не подводят ее в трудную минуту.

Сыны, отцы и деды, профессионалы своего дела и настоящие воины – это все про них. Особая благодарность тем, кто посвятил себя защите Родины. На них возложена особенная миссия – обеспечивать мир и спокойствие миллионов российских граждан. И мне хочется верить, что их усилия и действия еще многие-многие годы будут гарантией нашей с вами свободы и залогом благополучия России.

В День защитника Отечества я хочу пожелать всем нам веры в себя, свои поступки и дело своей жизни. Пусть рядом будут люди, способные разделить горечь поражений и радость побед!