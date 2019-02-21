Сургут бедный

Наших комментаторов на сайте и в группе в ВКонтакте возмутил расчет стоимости жизни в разных городах Югры, в частности — в родном Сургуте. Читатели СИА-ПРЕСС не согласились с размером средней зарплаты по городу — завышена.

Я, признаюсь, с официальной цифрой 86 455 руб тоже не согласна, но мне понятно, откуда она взята. А вот с данными от HeadHunter (40 тысяч) — вопросов нет. Ну не считаю я, что в городе среднестатистическая семья из двух человек получает 50-60 тысяч.

А если получает, то к ним два вопроса: зачем с такой зарплатой жить в Сургуте? Столько же в Липецке можно получать. Казани, Челябинске, Тюмени. А если нужно или хочешь жить именно в нашем городе, то почему бы не сменить место работы, чтобы перестать «выживать»?

Открываем hh. Наверное, самая распространенная вакансия — продавцы-консультанты. ЗП 30+ тысяч рублей. Опыт работы не обязателен. В сферу торговли и продвижения, кстати, частенько берут без опыта, главное для них — найти ответственного и целеустремленного сотрудника.

Пример в тему: моя подруга работала в бутике в крупном ТРЦ города, и не напрягаясь (2/2) получала 40 тысяч. А когда «напрягалась» — под 60 тысяч. Ушла в продавцы из банка, где платили меньше, зато должность была солиднее.

Еще пример из жизни: пара без детей. Он периодически работает в такси, приносит домой в среднем 20 тысяч. Она трудится за 18 тыс в офисе, перепечатывает бумажки. Квартира своя, коммуналка платится через раз. Постоянно жалуются на недостаток средств, но менять ничего не желают.

Жители города нередко говорят, что только в СНГ и Газпроме платят более-менее нормальные деньги, а устроится туда без связей невозможно. Но это же не так. В Сургуте точно есть масса других компаний, где можно зарабатывать. Просто ныть же проще.