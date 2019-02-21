В Сургуте выбирают территории под благоустройство

Проекты по благоустройству четырех территорий Сургута вынесены для голосования сургутян. По его итогам определится, что будет преображено в первую очередь: «Главная площадь города», «Исторический парк «Россия — Моя история», «Парк «Кедровый Лог». Реновация» или «Пешеходный мост в сквере «Старожилов».

Голосование пройдет 26 февраля с 9 до 20 часов в семи пунктах по работе с населением МКУ «Наш город».

Давайте посмотрим, что предлагают разработчики проектов.

Мост в сквере «Старожилов»

На данный момент мост в сквере «Старожилов» признан аварийным, движение по нему запрещено, но люди, конечно, продолжают им пользоваться.

Новый мост обеспечит безопасность и комфорт потенциальным пешеходам, ведь на смежных территориях проживает более 12,6 тысяч человек. Он будет выполнен в едином стиле со сквером «Старожилов»: кованые перила, современное освещение, и прохожая часть из тротуарной плитки.

Проектную документацию еще в 2016 году разработала компания «АТ», определив стоимость работ — 27,3 млн рублей.

Если сургутяне большинство голосов отдадут за это проект, то по плану демонтаж старой конструкции проведут в августе, а строительство закончат к декабрю этого года.

Исторический парк «Россия — моя история»

К сожалению, подробного описания этого проекта в презентации нет. Понятно лишь, что это территория расположена в квартале 23А возле ЖК «Возрождение». Общая площадь территории — 0,67 га.

Судя по эскизам, это будет зона отдыха (скамейки, парковки, велодорожка) вокруг жилого комплекса, соединяющаяся с территорией Преображенского храма.

Главная площадь города

Главная площадь города должна появится в Ядре центра Сургута (неподалеку от СурГУ). В настоящее время участок представляет собой необустроенный пустырь. В рамках проекта на нем хотят построить зимний городок/главный городской каток, концертную площадку, общепит, обустроить городскую открытую экспозицию. Проводить главные городские события. Площадь по замыслу разработчиков должна стать точкой общественного притяжения в разное время года (отдых, событие, встречи, точка пешеходного/ экскурсионного маршрута).

Парк «Кедровый Лог» реновация

Общая площадь для реновации составляет 43,27 га. В нее входят парк «Кедровый Лог», сквер «Аллея Славы», парк культуры и отдыха «Нефтяников» и территория смежная с «Аллеей Славы».

Предполагается, что благодаря реновации тут появится современная зона семейного отдыха, буфетная зона, веломаршрут, маршрут молодоженов, зона массовых гуляний, главная аллея и так далее.

Полные презентации проектов можно скачать тут.

Для справки: Проголосовать за понравившийся проект можно будет в следующих МКУ «Наш город»: п. Снежный, ул. Белоярская, д. 2/1. Сургут: ул. Щепеткина, д. 14, ул. Первопроходцев, д. 2, ул. Ленина, д.49, ул. Лермонтова, д. 7, ул. Маяковского, д. 34, ул. Грибоедова, д. 3.