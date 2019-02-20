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​Перестаньте это трогать

Сколько себя помню, в Сургуте идет перманентная борьба за автобусные остановки. Против автобусных остановок. За улучшение их внешнего вида. Против торговли в них спиртным и сигаретами. Против торговли в принципе. За теплые остановки. За вай-фай на остановках. Снова за торговлю.

В итоге мы имеем весь спектр красоты, от бетонно-жестяных гадюшников до ультрасовременных стеклянных коробок с подогревом и автоматическими дверьми (не всегда закрывающимися). В общем, нет в этой борьбе единого фронта, война давно разбилась на отдельные очаги сопротивления, окопалась позиционно и шарашит из окопов встречными бумагами, прорывается недобросовестными поставщиками, свистит над головами законодательными инициативами вроде вернуть все взад – к остановкам с магазинами.

Лично я всегда считал и продолжаю считать, что такая форма – самая правильная, чтоб с магазином. Вместо того, чтобы разводить бюджет на павильоны с отоплением и вай-фаем, лучше разводить частную инициативу со страшной силой. Тут какие бонусы: во-первых, у населения появляется еще одна точка возле дома, где можно купить различную мелочевку, за которой специально в ТЦ не поедешь. Во-вторых, у остановки, где имеется хозяин, никто в вандализме упражняться не станет. В-третьих – в магазинах этих тепло, причем – за счет магазина, а не бюджета. И вай-фай можно запросто провести.

Ну и малый бизнес, и налоги, и занятость – туда же. Минус, о котором говорил Тарас Самборский – неизбежная, наверное, коррупция при распределении лакомых точек и т.п. Я свечку не держал, но, согласитесь, коррупциогенный фактор на то и существует, чтобы органам соответствующим внимательно на это смотреть, бдеть и улучшать себе статистику. Если нет – то это вопрос не к форме хозяйственной деятельности, а к сути проистекающих в ее рамках процессов.

По форме: кто-то скажет – вах, видели мы эти точки! Грязные, убогие, ассортимент просрочен, фу. Опять же: если с сутью все норм, то форму можно поправить. Задайте от муниципии критерии красоты и следите за порядком. Более того – необходимо обязать владельцев таких гешефтов блюсти чистоту и на территории вокруг. Чтобы мусора на остановке не было, льда и прочих вредных явлений природы. Тогда и пассажиру будет тепло и удобно, и владельцу прибыль, и бюджет денюжку сэкономит.

Теперь по сути. Основываясь на многолетнем опыте, могу смело ванговать, что начнут сейчас эту здравую идею в очередной раз закатывать в ламинат «концепции», снесут все, что не подходит под «видение» (а что-то, естественно, забудут снести), закупят у добросовестного, как обычно, поставщика, очередные супер-круто-нанопавильоны, подождут срыва сроков поставки, плюнут, выберут другого поставщика, поменяют концепцию, ужесточат/продлят сроки, поперезаключают договора с арендаторами/собственниками, кого-то выкинут, кого-то впихнут. В общем, вид сбоку.

Поэтому, может, не трогать, а? Вот вообще не трогать. Просто перестать это трогать. Глядишь, через годик-другой придумают самодвижущуюся тротуарную плитку с подогревом и доставку пиццы прямо в рот. Вот где по-настоящему развернуться можно будет…

Также по теме: власти Сургута заключили договор о строительстве школы на 550 мест за 1,2 млрд рублей, что очень дорого.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 544, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:14
Может в Сургуте какая-то некоммерческая организация предпринимателей есть, вот им и поручить разработать концепцию остановок с павильонами и контроль. ТПП есть, Болотов.
А городской администрации недосуг такой мелочевкой заниматься. Глава вон по европам опыта набирается, на инвестиционных форумах договора на условиях концессии заключает.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:18
Заодно и в администрации ненужные отделы сократить можно, вместе с начальниками.

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