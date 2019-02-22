РКЦ «Система» отказался от приема платежей за ЖКУ наличными деньгами. Оплата производится только по карте

Расчетно-кассовый центр «Система», обслуживающий абонентов управляющих компаний «Система» и «Уют», прекратил принимать платежи за коммунальные услуги наличными деньгами.

Специально оборудовать кассы, содержать в штате кассиров и оплачивать услуги инкассации стало нерентабельно. Большинство абонентов РКЦ предпочитают рассчитываться за коммунальные услуги через онлайн сервисы.

Оплатить счета за ЖКУ наличными деньгами можно без комиссии в отделениях Сбербанка. С ним у ООО «СПС-Логистик», подразделением которого является РКЦ «Система» заключен партнерский договор. Кроме того, уже в двух отделениях Сбербанка в Сургуте – по ул. Крылова, 47 и с начала текущего года – по ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а работают точки расчетного центра по обслуживанию абонентов.

- У специалиста РКЦ можно получить консультацию, справки и прочие услуги, а оплатить ЖКУ – в самом банке, - пояснила руководитель РКЦ «Система» Галина Лобачева. – Вторую точку, по ул. 50 лет ВЛКСМ, мы открыли для большего комфорта жителей многоквартирных домов под управлением ООО без комиссии.