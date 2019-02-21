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​Жителей многоквартирных домов Сургута переводят на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями

Управляющая компания «Система» практически полностью исключила обслуживаемые многоквартирные дома из цепочки платежей за ЖКУ: «абонент - РКЦ – УК – ресурсоснабжающие организации». По услуге «Энергоснабжение» весь жилой фонд управляющей компании, расположенный в Сургуте, переведен на прямые договоры с поставщиком электроэнергии – энергокомпанией «Восток».

Жители ста процентов многоквартирных домов, в которых поставщиком тепла является ООО «СГЭС», также перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией. Продолжается работа по переводу на прямые договоры потребителей услуг «холодное водоснабжение» и водоотведение.

Информационное обеспечения указанных мероприятий осуществляет РКЦ «Система».

- Это задача, поставленная нашим президентом и федеральным правительством: перевести потребителей на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, без посредников в лице управляющих компаний, - уточнил директор ООО «СПС-Логистик», в состав которого входит и расчетно-кассовый центр «Система», Олег Миненков.

Бегать по разным кассам, чтобы оплатить услуги управляющей компании, электричество и тепло, жителям не приходится.

РКЦ и его сайт принимает все платежи – и для УК, и для поставщиков энергоресурсов.

Большая часть абонентов, которые обслуживает РКЦ «Система», - жители новых микрорайонов. Откладывать вопрос с заключением прямых договоров с ресурсоснабжающей организацией Олег Миненков новоселам не советует. Безусловно, поставщику бывает непросто самому отследить, когда именно жилец начал расходовать электричество, приступив к ремонту или въехав в уже готовое жилье. И, соответственно, начислять плату. Но эту информацию ресусроснабжающей организации предоставляют управляющие компании.


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21 февраля в 15:56, просмотров: 1094, комментариев: 10


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Комментарии:
Моби
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21 февраля в 16:03
"- Это задача, поставленная нашим президентом и федеральным правительством: перевести потребителей на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, без посредников в лице управляющих компаний, - уточнил директор ООО «СПС-Логистик», в состав которого входит и расчетно-кассовый центр «Система», Олег Миненков." - о, боже, этот-то куда президента приписывает? Это просто удобнее и эффективнее.

Хотя, подождите, но ркц же это тоже ненужная прокладка?
6xz34e
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21 февраля в 16:45
Уважаемый Моби!наш дом перешел на ЭТО.Заключить договор -один день уходит.Второй договор -еще один день и справку с ЖЭУ.А вчера сдать цифры в "Восток" -только по телефону,т.к сайт не работает.Еще дозвониться -час.Теперь еще и "словить" в почтовом ящике 4 квитанции будет проблема.Свет,вода,кап.ремонт,ЖЭУ. Не понимаю заботы о людях.Лично я -получила проблемы.Подскажите мне "плюсы" в этом "рефорМИРовании"?
Моби 6xz34e
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21 февраля в 17:07
по Сургуту - в Востоке был один раз столет назад, показания и оплата на сайте, незнаю даже их телефона, от бумажки давно отказался.
Воронеж - в электронку приходит 4 квиточка, вообще не знаю, где тут эти организации находятся. Оплачиваю строго через сберонлайн.
Это же удобно и любые вопросы сразу к ресурсоснабжающей организации, если что-то непонятно в расходах.
ХЗ, мне так удобнее.
6xz34e
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21 февраля в 21:43
Спасибо, Моби, за ответ.Очевидно,"ниХто не Знает" .И "активисты" дома в кусты спрятались..В "соседях" -бабушка,которая понятия не имеет,что такое "личный кабинет".Да и я "онлайном " не пользуюсь.
Моби 6xz34e
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22 февраля в 01:06
Есть внуки/дети, чтобы знать и пользоваться.
Моя маман и не пытается знать, где платится за кв., и где находится метросеть.
6xz34e
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22 февраля в 08:32
Вам очень повезло,что дети и родители в полном здравии!А у других,к сожалению,другая ситуация.Именно об этом я и говорю "активистам",что в МНОГОКВАРТИРНом доме жильцы не одинаковые!!!В этом случае,должно быть 100 % подписей.Люди почтенного возраста страдают от таких новшеств. Купите отдельный дом и думайте только о себе
Моби 6xz34e
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22 февраля в 09:52
Ну интернетом же пользуетесь.

Давайте изза каждой бабки будем все по старому, по неудобному оставлять. Домофон уберем, шпингалет повесим, а то бабка кнопки нажимать не умеет
beavis
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22 февраля в 11:35
"весь жилой фонд управляющей компании, расположенный в Сургуте, переведен на прямые договоры с поставщиком электроэнергии – энергокомпанией «Восток»." ВРАНЬЁ, мой дом не переведен. И почему только Восток, есть дома у которых поставщик «Газпром энергосбыт Тюмень» (ТЭК)
beavis
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22 февраля в 11:39
"Давайте изза каждой бабки будем все по старому, по неудобному оставлять." Мне тоже прокладка в виде РКЦ не нужна, сам показания в личном кабинете способен передать и оплатить онлайн. Но должен быть выбор! Удобно человеку через РКЦ в одно окно, пожалуйста-заключай договор, оплати комиссию и вперед.
6xz34e
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22 февраля в 16:02
комиссию отменили 29 декабря.

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