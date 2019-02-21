​Жителей многоквартирных домов Сургута переводят на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями

Управляющая компания «Система» практически полностью исключила обслуживаемые многоквартирные дома из цепочки платежей за ЖКУ: «абонент - РКЦ – УК – ресурсоснабжающие организации». По услуге «Энергоснабжение» весь жилой фонд управляющей компании, расположенный в Сургуте, переведен на прямые договоры с поставщиком электроэнергии – энергокомпанией «Восток».

Жители ста процентов многоквартирных домов, в которых поставщиком тепла является ООО «СГЭС», также перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией. Продолжается работа по переводу на прямые договоры потребителей услуг «холодное водоснабжение» и водоотведение.

Информационное обеспечения указанных мероприятий осуществляет РКЦ «Система».

- Это задача, поставленная нашим президентом и федеральным правительством: перевести потребителей на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, без посредников в лице управляющих компаний, - уточнил директор ООО «СПС-Логистик», в состав которого входит и расчетно-кассовый центр «Система», Олег Миненков.

Бегать по разным кассам, чтобы оплатить услуги управляющей компании, электричество и тепло, жителям не приходится.

РКЦ и его сайт принимает все платежи – и для УК, и для поставщиков энергоресурсов.

Большая часть абонентов, которые обслуживает РКЦ «Система», - жители новых микрорайонов. Откладывать вопрос с заключением прямых договоров с ресурсоснабжающей организацией Олег Миненков новоселам не советует. Безусловно, поставщику бывает непросто самому отследить, когда именно жилец начал расходовать электричество, приступив к ремонту или въехав в уже готовое жилье. И, соответственно, начислять плату. Но эту информацию ресусроснабжающей организации предоставляют управляющие компании.