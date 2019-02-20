Ставка по ипотеке вырастет в ближайшие месяцы

Минстрой не планирует заниматься разработкой программы по субсидированию ипотечных ставок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замминистра Никиту Стасишина.

Издание также дает прогноз по ипотечным ставкам на ближайшее время. Для людей, мечтающим приобрести жилье, он не самый приятный: 10,5-11 процентов при текущих 9,56. И это – цифры Центробанка. Прибавьте 1 - 5 процентов, которые накручивают розничные финансовые организации – банки, которые, собственно, и выдают ипотеку населению, цифра получится уже другой.

Получить ипотеку тоже в ближайшее время может стать сложнее: Центробанк намерен ужесточить требования к капиталу банков, выдающих кредиты с низким первоначальным взносом, а, значит, «точка входа» - размер первоначального взноса, станет выше.

Ну а рост цен, собственно, на саму недвижимость начался еще в четвертом квартале прошлого года. И, как минимум, ближайшие три-четыре месяца, сургутские «квадраты» продолжат дорожать: на рынке новостроек сложился дефицит предложений. Вместо традиционных трехсот тысяч квадратных метров жилья в городе введено в эксплуатацию всего около ста тысяч.

Лучше всех положение дел на рынке недвижимости понимают, как ни трудно догадаться, риэлторы и сами застройщики. И действуют. К примеру, уже практически половина административного персонала компании «Сибпромстрой» приобрела квартиры, построенные компанией.

Но не столько ради инвестиций, а для жизни. Среди новоселов - семья постоянного эксперта siapress по строительному рынку, замдиректора компании «Сибпромстрой-Югория» Николая Епифанова.

Он назвал несколько причин, по которым предпочел квартиру в новостройке жилью в центре города. К слову, тоже в панельном доме – ленпроекта. Дело в том, что эксплуатационные характеристики самых распространенных в Сургуте домов значительно уступают характеристикам жилья самого активного и надежного сургутского застройщика – компании «Сибпромстрой».

Вот неполный перечень.

1. Стоимость ЖКУ. До 40 процентов ниже средней по городу.

2. Стоимость ремонта. Делать капитальный ремонт в новостройке, тем более – когда нет необходимость выравнивать стены «под маяк», а также – менять коммуникации, на 25-30 процентов дешевле, чем в старом жилфонде. К тому же застройщик напрямую работает сразу с несколькими компаниями, оказывающими данный вид услуг. И их расценки для новоселов Сибпромстроя значительно ниже, чем для клиентов из другого жилфонда.

3. Социальная инфраструктура. Детские сады и школы – в шаговой доступности, в большинстве случаев – во дворе. Они уже есть в наличии или будут сданы эксплуатацию в самое ближайшее время. Причем в основном (за исключением ЖК «Дорожный») – это новые детсады и школы, оборудованные по последним требованиям.

4. Лесопарковые территории – также в шаговой доступности. Каждого микрорайона.

5. Площадь и планировка. На вторичном рынке Сургута квартиры класса «эконом» - это «малосемейки» и «трехлистники». Больше 40 кв метров таких квартир просто не бывает. Площадь кухни, санузла, коридоров в таком жилье соответствующая. Квартиры Сибпромстроя – другое дело. Многие жильцы даже организуют в кухне дополнительное спальное место.

6. Стоимость жилья сегмента «эконом» в новостройке значительно ниже, чем в других видах жилья.

7. Сибпромстрой строит высококачественное жилье, аналогов которому нет в Российской Федерации. Но – в своем сегменте, эконом-класса. Подтверждение тому – неоднократные победы во всероссийском конкурсе, который проводится под патронажем Министерства энергетики Российской Федерации.