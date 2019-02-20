Неоценённый пророк. Почему стоит посмотреть «Ван Гог. На пороге вечности»

“Я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины рассудка” (из неоконченного письма брату Тео)

Эти слова были написаны на клочке бумаги, найденного в кармане Ван Гога в день его смерти. Тогда ещё никто не догадывался, что ушёл из жизни величайший художник своего времени, один из основателей современного искусства. 30 июля 1890 года ушёл из жизни человек, совершивший революцию в мире живописи.

Сейчас же жизнью и творческим наследием Винсента Ван Гога интересуется абсолютно каждый. Он будоражит умы не только обывателей, но умы творческой интеллигенции.

Так, в четверг в России состоялась премьера фильма Джулиана Шнабеля «Ван Гог. На пороге вечности», и только ленивый ещё до сих пор не посмотрел этот фильм. Как человек, старающийся развиваться в различных сферах и в некоторой степени интересующийся искусством ( и личностью Ван Гога в частности), я не смогла упустить возможность увидеть очередную интерпретацию жизни этого загадочного художника на экране.

Уиллем Дефо в роли Ван Гога, здесь и далее — кадры из фильма «Ван Гог. На пороге вечности»

В этой киноленте режиссёр решил показать именно тот период жизни художника, когда тот уже находился на пороге личностного и экзистенциального кризиса. Это период, когда Ван Гог решает покинуть Париж, модную тусовку начинающих (на тот момент) импрессионистов (и не только), потому как все, кого он считал своими друзьями и собратьями по духу, оказались лишь пустыми напыщенными людишками с чрезмерно раздувшимся эго. Ему становится душно и тесно в урбанистической обстановке, он хочет свободы, широких горизонтов и цвета.

В то же самое время он и знакомится с Полем Гогеном, который играет очень важную роль в его дальнейшей жизни. Винсент считает, что нашёл единомышленника. Однако на самом деле всё иначе: Гоген хочет уехать на Мадагаскар за поиском новых впечатлений, которые помогут написать ему прибыльные картины и заново начать обеспеченную жизнь в Париже.

Ван Гог же отправляется на юг Франции — в Арль — для единения с природой и цветом, в поисках красоты и жизни.

«Я должен писать быстро, резко, лишь тогда я живу», — упоминает он на протяжении всего фильма. Он действительно не может жить без работы — тогда он впадает в раздражение, ярость, не помня того, что и с кем он делает.

Мне очень нравится небольшой эпизод, когда рисующего корни дерева Ван Гога видит группа школьников, идущих по лесу с учительницей. Дети начинают приставать к нему с банальными и ненужными вопросами (что взять с детей в таком возрасте), трогать его холст, кисти, выкрикивать что-то невпопад, а училка даже принимается критиковать его работу, что очень злит художника и он бросается на них, гоня прочь.

Многие сидящие в зале, скорее всего, пожалели “бедных детей”, испуганных злостным криком неуравновешенного дядьки. Я же остаюсь солидарна в этом аспекте с главным героем: как бы отнеслись вы к тому, кто всяческим способом мешал вам работать? А человек искусства — натура намного более тонкая, чем любой из нас. Думаю, отчасти поэтому у него случаются приступы гнева. Этот эпизод и стал поворотным моментом фильма, после которого последовали массовые гонения Ван Гога.

Почему этого человека никто не любил, кроме его родного брата, который был ему за мать и отца? Почему все боялись, прогоняли? Даже Габи, то ли уборщица, то ли горничная, в гостинице в Арле, где поселился Ван Гог, приехав из Парижа, делала ему замечания по поводу его внешнего вида и запаха. Хотя в жизни она была самой что ни на есть проституткой (как известно из очерков жизни художника; для фильма имя было изменено). Мадам Жину, хозяйка мотеля, также показывала всяческое пренебрежение и отвращение к нему и его работам.

Особенно пронзительным для меня был эпизод, когда в комнатке Винсента сидит Гоген и рисует хозяйку отеля. Увидев это, Ван Гог мигом хватает холст и начинает писать её с другого ракурса. Увидев это, Жину закрывает своё лицо рукой. Как же обидно и оскорбительно такое отношение! В этом четко видно узколобость и недалёкость населения провинции(и не только провинции): людям нравилось только то, что выставлено в Лувре, увидеть что-то истинное и прекрасное в новом (т.е. новом направлении живописи) они не были готовы, потому что не умели мыслить широко и свободно. Такой контраст между художником и основной массой персонажей фильма прослеживается до самой его смерти.

Только за работой он мог убежать от жестокости и непонимания окружающих, почувствовать себя вновь спокойным и нормальным. Главное — уловить момент, выражение лица, положение солнца, ветки — ведь Ван Гог писал невероятно быстро, что кажется абсолютно невозможным, когда видишь сам процесс на экране. С каждым днём он писал всё быстрее и быстрее, будто где-то внутри чувствовал, что жизнь его скоро покинет.

Отдельно хочу остановиться на его потрясающей технике, за которую его упрекали, наверное, абсолютно все. Даже Гоген пытался навязать ему советами более “медленный и вдумчивый” стиль, чтобы он мог прогрессировать. Интересно, что он имел ввиду под этим словом? Чем же всем так не нравились его картины? Уродливые, исковерканные, неживые — это лишь те немногие эпитеты, которые я смогла запомнить и которыми описывали окружающие работы Ван Гога. Но никто, к сожалению, не удосужился взглянуть на них под другим углом и оценить их, увидеть красоту и сущность изображенных предметов и людей.

Абсолютно непонятно, почему настолько яркие, красочные и контрастные картины были столь ненавистны публике того времени. Быстрые чёткие мазки, которыми Ван Гог пытался передать реальную красоту невероятно подходят для такой задачи, ведь они придают полотну скульптурности, живости, реальности. Эти картины выглядят куда реалистичнее, чем плоские (хоть и очень драматичные ) картины тех же Караваджо, Боттичелли, Рафаэля. Здесь нет никакой критики, просто суть в том, что все художники 16–17 веков следовали академичному стилю (который считался традиционным), а Ван Гог стал началом новой эпохи, новым словом в живописи. Выражаясь его собственными словами, его картины были предназначены для людей, которые ещё не родились. Так и вышло — он стал, пожалуй, самым известным неоцененным и непонятым при жизни художником.

Всю трагичность судьбы Винсента передаёт сам стиль съёмок: трясущаяся камера, вставленные черно-белые или полностью желтые кадры, его закадровые размышления, и, пожалуй самое удачное — повторение отдельных реплик Ван Гога в качестве закадрового фона для усиления драматизма конкретных сцен (например, когда Гоген сообщает ему, что должен вернуться в Париж, что приводит к ссоре между художниками и последствиям). Очень важными для целостности истории являются сцены, где показано как художник медитирует перед творческим процессом, как он ищет нужный ракурс и образ для картин, наслаждается солнечным светом…

Фильм не получился бы таким волнующим и эмоциональным без Уиллема Дефо, который воплотил образ живописца. Если вам удалось видеть автопортреты Ван Гога, то не можете не заметить насколько внешность актёра схожа с внешностью художника. Безумие, агрессия, отчаяние, одиночество, печаль, редкие моменты радости показаны настолько органично, будто Дефо сам жил этой жизнью. Ком в горле и еле сдерживаемая слеза от обиды за чудовищную несправедливость по отношению к такому великому человеку — вот что переполняло меня все 2 часа просмотра.

А вот Гоген не понравился вовсе: даже в качестве полного антипода Ван Гогу он вышел пресным, больше похожим на ковбоя-бандита из вестерна. Даже высокомерие, которое пытался изобразить Оскар Айзек, не добавило его герою харизмы и реалистичности. Тем более, что ни одной картины Гогена так и не было показано.

Также, к сожалению, не раскрыт образ и роль доктора Поля Гаше, с которым Ван Гог подружился в последние месяцы своей жизни, находясь в Овер-сюр-Уаз. Он был единственным человеком, который относился к художнику с таким же пониманием и теплотой, как его брат Тео.

Считаю, что очень знаковым является разговор с пастором почти в самом конце, где Ван Гог упоминает и невольно сравнивает самого себя с Иисусом Христом. Думаете, слишком высокомерно? Мне так не кажется. Как он говорил, и по возрасту и по деяниям они очень схожи. Как и Христос, он был гоним и избиваем окружающими. Только вместо благословения и молитв Винсент оставил людям в наследие свои картины, чтобы они смогли увидеть себя в них такими, какими они есть на самом деле, понять их смысл. И они были прекрасны.

При жизни его считали сумасшедшим. Но прошло время и мир увидел, насколько Винсент Ван Гог превзошел своё поколение видением и ощущением мира и, конечно, своей живописью. Вглядываясь в его картины видишь только красоту, свет, тепло; в них нет ничего отвратительного и мерзкого. Сейчас человечество воспринимает его полотна так, как он и хотел при жизни.

Фильм замечательный, несмотря на многие критические отзывы, на которые я наткнулась. Он показывает, что именно привело художника к такому печальному концу со всеми его ужасными последствиями. Кто ещё не видел картину, советую сходить: заставляет и подумать, и всплакнуть, и насладиться прекрасными пейзажами.