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Сколько стоит жить в городах Югры? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Считаем, какую сумму нужно заработать семье из трех человек, чтобы жить в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Когалыме и Нефтеюганске

За весь прошлый год в Югру приехало более 197 тысяч иностранцев и неизвестное число жителей других регионов России. По официальной статистике большая часть новых югорчан — 72 процента — переехали сюда для трудоустройства.

СИА-ПРЕСС решил посчитать, во сколько обойдется семье из трех человек жизнь в пяти крупнейших городах нашего региона: Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Когалыме.

За основу для расчета расходов взяты:

  • Траты на продукты + промтовары первой необходимости для всей семьи = 27 300 рублей. (60% от величины прожиточного минимума в Югре для взрослых и ребенка: (15 615 * 2 + 14 352) * 0,6).
  • Расходы на интернет 100 Мбит/с — в среднем в Югре 670 рублей в месяц (данные 2018 года)
  • Расходы на сотовую связь — 400 рублей для взрослого и 200 рублей — для ребенка
  • Расходы питание в школе (обед) на одного ребенка (21 день)
  • Расходы на проездные для взрослых и для ребенка, либо месячные траты на проезд в зависимости от стоимости билета в общественном транспорте (21 день)
  • Расходы на аренду 2-к квартиры 50-55 кв. м. (по данным портала Авито)
  • Расходы на оплату коммуналки из расчета на всю семью
  • Прочие траты — 10 000 рублей

Доходы семьи: две средние заработные платы по официальным данным администраций муниципалитетов VS по данным портала HeadHunter

Хотим обратить ваше внимание, что в материале используются показатели, предоставленные СИА-ПРЕСС администрациями городов, либо опубликованные в открытых источниках. Расчеты проведены с учетом минимального набора расходов семьи.

Нижневартовск


Фото: ok.ru

Аренда квартиры: 23 000 руб.

Интернет и сотовая связь: 1270 руб.

Продукты и товары первой необходимости: 27 300 руб.

Питание ребенка в школе: 138,22 * 21 = 2 898 руб.

Проезд: 1600 * 2 + 700 = 3900 руб.

Коммуналка: 5 373 руб.

Прочие траты: 10 000 руб.

Итого расходы: 73 741 руб.

Доходы: 138 000 руб. VS 90 000 руб. (средняя з/п на одного человека по данным муниципалитета: 69 000 руб. По данным HeadHunter: 45 000 руб.)

Нефтеюганск


Фото: companymir.ru

Аренда квартиры: 25 000 руб.

Интернет и сотовая связь: 1270 руб.

Продукты и товары первой необходимости: 27 300 руб.

Питание ребенка в школе: 0 руб. Школьники питаются бесплатно за счет бюджета города

Проезд: 1500 * 2 + 950 = 3950 руб.

Коммуналка: 7000 руб.

Прочие траты: 10 000 руб.

Итого расходы: 74 520руб.

Доходы: 156 898 руб. VS 91 114 руб. (средняя з/п данным муниципалитета: 78 449 руб. По данным HeadHunter: 45 557 руб.)

Ханты-Мансийск


Фото: znak.com

Аренда квартиры: 30 000 руб.

Интернет и сотовая связь: 1270 руб.

Продукты и товары первой необходимости: 27 300 руб.

Питание ребенка в школе: 70 *21 = 1470 руб.

Проезд: 1375 * 2 + 1050 = 3800 руб.

Коммуналка: 6568 руб.

Прочие траты: 10 000 руб.

Итого расходы: 80 408 руб.

Доходы: 148 758 руб. VS 90 000 руб. (средняя з/п данным муниципалитета: 74 379 руб. По данным HeadHunter: 45 000 руб.)

Когалым


Фото: znak.com

Аренда квартиры: 25 000руб.

Интернет и сотовая связь: 1270 руб.

Продукты и товары первой необходимости: 27 300 руб.

Питание ребенка в школе: 1196 руб.

Проезд: (25*2*2 + 25*2) *21 = 3150 руб. (Проездных нет, цена билета 25 и 29 рублей)

Коммуналка: 6426 руб.

Прочие траты: 10 000 руб.

Итого расходы: 74 342 руб.

Доходы: 135 238 руб. VS 90 000 руб. (средняя з/п данным муниципалитета: 67 619 руб. По данным HeadHunter: 45 000 руб.)

Сургут


Фото: samyhtop.ru

Аренда квартиры: 20 000 руб.

Интернет и сотовая связь: 1270 руб.

Продукты и товары первой необходимости: 27 300 руб.

Питание ребенка в школе: 69* 21 = 1449 руб.

Проезд: 1500* 2 + 750 = 3750 руб.

Коммуналка: 5 634 руб.

Прочие траты: 10 000 руб.

Итого расходы: 69 403 руб.

Доходы: 172 910 руб. VS 80 000 руб. (средняя з/п данным муниципалитета: 86 455 руб. По данным HeadHunter: 40 000 руб.)

Вывод

Дешевле всего жить в Сургуте. Расходы семьи в месяц составляют 69,403 рубля, что при «идеальном» доходе в 172,9 тысяч рублей на двух супругов очень даже неплохо. Однако при более реальных показателях дохода — 80 тысяч рублей, ситуация уже не выглядит столь радужной.

Дороже всего семье обойдется жизнь в Ханты-Мансийске — 80 408 рублей расходов в месяц. При этом родители могут зарабатывать по 74 379 руб. Однако, по данным HeadHunter, средняя зарплата в столице Югры намного меньше — 45 тысяч рублей.

Фото на превью: viboronline.ru


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Сегодня в 17:47, просмотров: 61, комментариев: 0


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