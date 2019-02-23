Дорогие друзья, коллеги, сургутяне!

От всей души поздравляю Вас с Днем Защитника Отечества!

Этот день – праздник мужества и доблести, выражение безграничного уважения и искренней любви народа ко всем поколениям воинов Отчизны, защитивших ее в битвах и стоящих сегодня на страже мира и спокойствия родной земли.

Не случайно именно 23 февраля все больше становится праздником общенародным, днем сильных и твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего Защитник Родины.

Позвольте от всей души пожелать достижения поставленных целей, крепости духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть на всех фронтах жизни будут только победы, а тыл остаётся крепким и надежным!