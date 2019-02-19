Время отключения горячей воды в Сургуте и так минимизировано

Замглавы Минстроя Андрей Чибис заявил, что плановое отключение горячей воды летом в России может сократиться до трех дней. Возможно ли в Сургуте реализовать такое нововведение, рассказал директор управляющей компании «ДЕЗ ЦЖР» Рафаиль Ульбеков:

Мы работаем по давно существующим нормативам [ремонта теплосетей]. Всегда стараемся сократить срок отключения горячей воды. Когда это возможно, выполняем работы в течение десяти дней или даже недели. Пускай [представители Минстроя] еще сокращают сроки — тогда можно вообще ничего не ремонтировать. Только какие будут последствия? Так можно дойти до абсурда.

Ремонтные работы установлены регламентом. А он и так минимизирован.

Надо все успевать сделать, и тем более в Сургуте. В наших северных условиях нужно стараться регламентные работы выполнить в летний период — мы не можем зимой время от времени заниматься промывкой, только в крайних случаях.

Не понимаю, как они изменят регламент — путем голосования? Это производственный процесс — его нельзя просто так постановлениями сокращать. Такие вещи только во времена Сталина можно было под угрозой расстрела делать.

Сейчас должен быть нормальный, просчитанный производственный процесс, а не политизированный, как у нас в ЖКХ.