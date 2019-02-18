​Андрей Трубецкой: «Нам крупных инвестиционных проектов за глаза хватает. Стоит задача развивать малый и средний бизнес»

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время ежегодного отчета перед депутатами муниципальной думы рассказал об итогах работы администрации, а после этого пообщался с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

– В своем отчете думе вы рассказали, что бюджет района не имеет кредитов. Это какая-то принципиальная позиция или просто не было необходимости в заемных средствах?

– Если спрашивать меня как гражданина, то, по моему мнению, жить надо по средствам. К кредитам я отношусь с сомнением. Но как финансист понимаю, что весь мир живет в долг, вопрос в том – на каких условиях. Если речь идет о коммерческом кредите, то это зло, а если это бюджетный кредит под 0,1 процента годовых, то тут разговор уже другой. Мы строим свою кредитно-расходную политику, чтобы в долги не залезать.

– На что бы вы согласны были взять кредит для муниципалитета?

– Кредиты берутся на цели, связанные с развитием. Не на латание дыр, не на текущую деятельность.Если уже и брать кредит, то на какие-то прорывные цели, связанные с инженерной и социальной инфраструктурой. Нельзя брать кредиты на переселение из непригодного жилья – это тоже текущая деятельность, она не сгенерирует денежный поток, за счет которого потом можно отдать заемные средства.

– Четыре из шести крупнейших инвестиционных проектов находятся на территории Сургутского района. Вам главы других муниципалитетов в укор не ставят, что вы инвестиции на себя оттягиваете?

– Так пусть лучше работают и к себе заводят такие проекты. Сургутский район уже наработался, на этом, думаю, остановимся. Четыре из шести – это 70 процентов, нам этого за глаза хватает. Пускай другие теперь начинают работать.

– А есть ли еще какие-то инвестпроекты, которые находятся в работе?

– Я не раз и не два говорил, что такие проекты хороши с точки зрения пиара и участия в каких-то крупных площадках. Гораздо более весомый и быстрый эффект дает малое и среднее предпринимательство. Чем они хороши? Ты малое предприятие зарегистрировал, поддержал, и уже через полгода пошли платежи в бюджет района. Наши основные усилия на 2019 год – сохранения положительной динамики по приросту субъектов малого и среднего предпринимательства, а также денежные поступления от них в бюджет района: налоги, платежи. Они пополняют доходную базу, а не крупные проекты.

– В этом году в районе запускается проект поддержки малого и среднего бизнеса в отдаленных поселениях. Финансовая помощь, которую получат предприниматели, будет безвозмездная? Что произойдет с этими деньгами, если бизнес не пойдет и закроется?

– По идее, эти деньги должны вернуться в виде налогов и платежей, но любой бизнес – это риск, и пока не попробуешь не поймешь, получилось или нет. Это коммерческое предприятие, которое может состояться, а может нет. Мы усиленно подходим к процессу отбора таких инвестиционных проектов. В нашем комитете, который выбирает кандидатов на получение нашей помощи, находятся профессиональные банкиры Сургута. Они серьезно смотрят на экономическую модель этих проектов. И отвечая на ваш вопрос: нет, если бизнес закроется, то эти деньги не вернутся.

– В ходе разговора с депутатами о благоустройстве, вы сказали, что финансирование таких программ со стороны округа будет уменьшаться и администрациям поселений нужно будет искать деньги своими силами. Как на ваш взгляд жить муниципалитетам в условиях, когда требуется большая самостоятельность?

– В первую очередь – посмотреть на себя, на свои расходы и на свои доходы, прежде чем у кого-то что-то просить. Жить по средствам – самое полезное, что можно сделать и для себя, и для муниципалитета.