16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,2470   EUR  74,9055  

​Андрей Трубецкой: «Нам крупных инвестиционных проектов за глаза хватает. Стоит задача развивать малый и средний бизнес»

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время ежегодного отчета перед депутатами муниципальной думы рассказал об итогах работы администрации, а после этого пообщался с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

– В своем отчете думе вы рассказали, что бюджет района не имеет кредитов. Это какая-то принципиальная позиция или просто не было необходимости в заемных средствах?

– Если спрашивать меня как гражданина, то, по моему мнению, жить надо по средствам. К кредитам я отношусь с сомнением. Но как финансист понимаю, что весь мир живет в долг, вопрос в том – на каких условиях. Если речь идет о коммерческом кредите, то это зло, а если это бюджетный кредит под 0,1 процента годовых, то тут разговор уже другой. Мы строим свою кредитно-расходную политику, чтобы в долги не залезать.

– На что бы вы согласны были взять кредит для муниципалитета?

– Кредиты берутся на цели, связанные с развитием. Не на латание дыр, не на текущую деятельность.Если уже и брать кредит, то на какие-то прорывные цели, связанные с инженерной и социальной инфраструктурой. Нельзя брать кредиты на переселение из непригодного жилья – это тоже текущая деятельность, она не сгенерирует денежный поток, за счет которого потом можно отдать заемные средства.

– Четыре из шести крупнейших инвестиционных проектов находятся на территории Сургутского района. Вам главы других муниципалитетов в укор не ставят, что вы инвестиции на себя оттягиваете?

Так пусть лучше работают и к себе заводят такие проекты. Сургутский район уже наработался, на этом, думаю, остановимся. Четыре из шести – это 70 процентов, нам этого за глаза хватает. Пускай другие теперь начинают работать.

– А есть ли еще какие-то инвестпроекты, которые находятся в работе?

– Я не раз и не два говорил, что такие проекты хороши с точки зрения пиара и участия в каких-то крупных площадках. Гораздо более весомый и быстрый эффект дает малое и среднее предпринимательство. Чем они хороши? Ты малое предприятие зарегистрировал, поддержал, и уже через полгода пошли платежи в бюджет района. Наши основные усилия на 2019 год – сохранения положительной динамики по приросту субъектов малого и среднего предпринимательства, а также денежные поступления от них в бюджет района: налоги, платежи. Они пополняют доходную базу, а не крупные проекты.

– В этом году в районе запускается проект поддержки малого и среднего бизнеса в отдаленных поселениях. Финансовая помощь, которую получат предприниматели, будет безвозмездная? Что произойдет с этими деньгами, если бизнес не пойдет и закроется?

– По идее, эти деньги должны вернуться в виде налогов и платежей, но любой бизнес – это риск, и пока не попробуешь не поймешь, получилось или нет. Это коммерческое предприятие, которое может состояться, а может нет. Мы усиленно подходим к процессу отбора таких инвестиционных проектов. В нашем комитете, который выбирает кандидатов на получение нашей помощи, находятся профессиональные банкиры Сургута. Они серьезно смотрят на экономическую модель этих проектов. И отвечая на ваш вопрос: нет, если бизнес закроется, то эти деньги не вернутся.

– В ходе разговора с депутатами о благоустройстве, вы сказали, что финансирование таких программ со стороны округа будет уменьшаться и администрациям поселений нужно будет искать деньги своими силами. Как на ваш взгляд жить муниципалитетам в условиях, когда требуется большая самостоятельность?

– В первую очередь – посмотреть на себя, на свои расходы и на свои доходы, прежде чем у кого-то что-то просить. Жить по средствам – самое полезное, что можно сделать и для себя, и для муниципалитета.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

18 февраля в 15:37, просмотров: 409, комментариев: 5


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
18 февраля в 17:03
Это точно глава Сургутского, а не Сингапурского района?
Сергей Б
не нравится
18 февраля в 17:34
Но вот ведь, никаких коммерческих кредитов. А Шувалов то чё творит, школу фактически за коммерческий кредит собрался строить. Она ведь не сгенерирует денежный поток, за счет которого потом можно отдать заемные средства.
Сергей Б
не нравится
18 февраля в 17:47
Школ то хоть там на районе хватает?
Ринат Кадыров Сергей Б
не нравится
18 февраля в 19:48
Ага. Дворец отгрохают в тайге, а учиться некому
Ринат Кадыров
не нравится
18 февраля в 19:51
Образовательный кластер можно открывать, кто на 5дневку хочет, едут жить в Сытомино

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Андрей Трубецкой: «Нам крупных инвестиционных проектов за глаза хватает. Стоит задача развивать малый и средний бизнес»

​Андрей Трубецкой: «Нам крупных инвестиционных проектов за глаза хватает. Стоит задача развивать малый и средний бизнес»
Иван Назаров 18 февраля в 15:37
408 5
В Сургуте на благоустройство дворов выделили 88,1 млн рублей. А потратили — 84,4 млн. Разбираемся, откуда разница

В Сургуте на благоустройство дворов выделили 88,1 млн рублей. А потратили — 84,4 млн. Разбираемся, откуда разница
Лилия Сулейманова 18 февраля в 15:29
414 0
​Куда в Сургуте можно сдать старый телевизор или холодильник? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Куда в Сургуте можно сдать старый телевизор или холодильник? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 18 февраля в 12:53
589 0
Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты

Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты
Если у человека нет возможности реализовать себя в социальных рамках, то он выбирает путь асоциальный
Кирилл Акинцев, сургутянин 16 февраля в 16:40
2806 24
Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО

Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО
​Великий сатирик - о патриотизме, стеснении, воспитании сына и новом способе мыть посуду
Тарас Самборский 16 февраля в 15:57
867 1
Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров

Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров
Сказалось резкое повышение цены за проезд
Лилия Сулейманова 15 февраля в 17:49
1417 4
​К 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Дмитрий Некрасов: «Я не мог поступить иначе»

​К 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Дмитрий Некрасов: «Я не мог поступить иначе»
Людмила Захарова 16 февраля в 08:40
1831 18
Силовики рассказали, кого ловили в ходе спецоперации в центре Сургута

Силовики рассказали, кого ловили в ходе спецоперации в центре Сургута
Редакция СИА-ПРЕСС 15 февраля в 19:45
4199 17
​Но вы держитесь

​Но вы держитесь
Неделя прошла под знаком депутатско-чиновничьей активности: было много интересного в городской Думе и прочих присутственных местах. Итак, что мы имеем?
Олег Владимиров 15 февраля в 17:05
878 1
​Конфликт между Гринписом и Сургутнефтегазом из-за нефтедобычи в природном парке «Нумто» разгорается вновь

​Конфликт между Гринписом и Сургутнефтегазом из-за нефтедобычи в природном парке «Нумто» разгорается вновь
Ева Рудион 15 февраля в 16:11
1016 6
В СМИ говорят, что цены на авиационное топливо вырастут. Часть авиакомпаний уйдет с рынка? Что будет с Utair и ценами на билеты?

В СМИ говорят, что цены на авиационное топливо вырастут. Часть авиакомпаний уйдет с рынка? Что будет с Utair и ценами на билеты?
Артем Мазнев 15 февраля в 07:50
687 4
Олег Владимиров

​Верните время деньгами
Каждый человек имеет конституционное право на прокрастинацию в индивидуальном режиме
Олег Владимиров 14 февраля в 20:45
1083 11
Как избежать проблем при перевозке колясочников в самолетах UTair?

Как избежать проблем при перевозке колясочников в самолетах UTair?
Опытом поделились сургутяне
Лилия Сулейманова 14 февраля в 17:10
574 0
В Сургуте для экономии бюджетных денег ищут уже готовый проект для нового здания Городского культурного центра

В Сургуте для экономии бюджетных денег ищут уже готовый проект для нового здания Городского культурного центра
Артем Мазнев 14 февраля в 13:23
634 1
Некоторые сургутяне получат право на бесплатный проезд в автобусах. Но фактически за них заплатят все остальные

Некоторые сургутяне получат право на бесплатный проезд в автобусах. Но фактически за них заплатят все остальные
Интервью с начальником дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Сургута Игорем Газизовым
Лилия Сулейманова 14 февраля в 11:50
923 11
​«Создатели фильма «Т-34» представили Великую Отечественную войну как цирк, а эсэсовцев как туповатых, но добрых малых»

​«Создатели фильма «Т-34» представили Великую Отечественную войну как цирк, а эсэсовцев как туповатых, но добрых малых»
Интервью с автором рецензий на российский блокбастер Алексеем Мохосоевым
Анастасия Якупова 14 февраля в 08:50
1437 39
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика