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В Сургуте на благоустройство дворов выделили 88,1 млн рублей. А потратили — 84,4 млн. Разбираемся, откуда разница

«В Сургуте в прошлом году освоили не все деньги, выделенные на благоустройство дворов, — сообщил корреспонденту СИА-ПРЕСС источник в коммунальном хозяйстве города, пожелавший остаться анонимным. — Почему? Понесли ли ответственные лица наказание?»

Мы попросили чиновников прокомментировать это «обвинение».

По официальным данным, в 2018 году на благоустройство дворов в Сургуте было выделено более 88,1 млн рублей, а освоено — 84,4 с копейками миллионов. В департаменте городского хозяйства отмечают, что все запланированные работы выполнены, а разница образовалась из-за экономии: «Экономия бюджетных средств сложилась исходя из фактических затрат за фактически выполненные работы. В действиях лиц, ответственных за реализацию данного мероприятия, нарушений не установлено».

Ситуацию нашему агентству разъяснил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев, во время ремонтной кампании еще возглавлявший УК «Сервис-3»: «Разница образовалась не из-за того, что деньги были не освоены. Когда управляющие компании готовят заявку, стоимость благоустройства двора в ней озвучивают условно, например, пять миллионов. Так как точную сумму при проектировании рассчитать невозможно. В итоге получается, что кому-то средств нужно больше, а кому-то — меньше. Экономия — нормальная ситуация. Эти средства должны быть возвращены бюджету, чтобы в следующем году пойти на благоустройство».

Тут же потратить сэкономленные деньги на благоустройство еще одного двора нельзя. Во-первых, это запрещается законом, а во-вторых — об оставшихся средствах чиновники узнают после приемки работ в сентябре-октябре, поэтому новый аукцион, а затем и ремонт, невозможно провести до конца года.

По данным администрации, полученным от управляющих компаний, благоустройство в этом году требуется 54 дворам. На 47 территориях необходим комплекс работ: ремонт дворовых проездов, включая тротуары и водоотводы, освещение, установка скамеек и урн для мусора, асфальтирование парковок, площадок, пешеходных дорожек, обустройство детских игровых и спортивных площадок, ограждений и озеленение. А семь многоквартирных домов решили обойтись обустройством парковки, пешеходных дорожек, ограждениями, озеленением и детскими площадками.

Из имеющихся 54 заявок только 26 соответствуют требованиям. Именно среди них специальная комиссия выберет 11 дворов-счастливчиков, которые преобразятся в текущем году. На работы планируется потратить более 59,4 млн рублей: 21,2 млн из бюджета города, 23,3 млн — из окружной и 14,9 из федеральной казны.

Для справки: В 2018 году в Сургуте были благоустроены 16 дворов, спортплощадка с хоккейным кортом и пешеходная дорожка по общественной инициативе проекта «Бюджет Сургута Onlinе».

Читайте по теме: Как реагируют управляющие компании Сургута на замечания людей по поводу благоустройства территорий

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Сегодня в 15:29, просмотров: 37, комментариев: 0


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