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​Куда в Сургуте можно сдать старый телевизор или холодильник? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Есть ли в Сургуте пункт приема старой техники? Хочу сдать старую плиту», — задал вопрос редакции СИА-ПРЕСС читатель Федор Игнатьевич.

К сожалению, в городе нет единого пункта приема старой техники. Сургутяне выкручиваются, как могут: кто-то выносит сломанные холодильники-телевизоры на мусорку, кто-то сдает их в обмен на скидку в магазины бытовой техники или продает на запчасти.

Еще рабочую технику можно сдать в ломбард, при этом получив за нее определенную сумму.

В интернете можно найти несколько компаний, которые готовы купить или просто забрать у вас ненужную бытовую или оргтехнику.

Вот тут, например, скупают холодильники. Цена зависит от его состояния (от 500 рублей до 15 тысяч). Обещают своими силами его забрать, даже вынесут из квартиры.

Здесь скупают бытовую технику «по высоким ценам, вне зависимости от года и состояния». Компания обещает заплатить 5-50 процентов от стоимости, но не более восьми тысяч рублей.

В среднем за старую бытовую и оргтехнику в Сургуте можно получить:

  • за телевизоры — от 500 руб.
  • за стиральные машины — от 650 руб.
  • за холодильники — от 900 руб.
  • за телефоны — от 100 руб.
  • за компьютеры и оргтехнику — от 300 руб.

Читайте предыдущий материал этой рубрики «Когда в городской поликлинике №2 заработает флюорографический кабинет?»

Свои вопросы для рубрики «СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ» вы можете прислать на электронную почту suleymanova@siapress.ru или оставить в комментариях.

Фото: sagamet.ru


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Сегодня в 12:53, просмотров: 264, комментариев: 0


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