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Вопросы к строительству школы в Сургуте

Новость про строительство школы в Сургуте на условиях концессии вызвала противоречивые ощущения и породила лично у меня кучу вопросов. Напомню – Вадим Шувалов подписал на инвестиционном форуме в Сочи соответствующее соглашение с компанией «Инвестстройцентр». И теперь эта компания (на самом деле – через три года) построит нам то ли отдельную школу, то ли еще один корпус к 9-й школе на 550 учеников, потратив на это более миллиарда рублей.

Небольшая справка: «Инвестстройцентр» – строительная компания из Екатеринбурга. На ее сайте, который находится в стадии наполнения, размещена информация о том, что на налоговый учет фирма встала в мае 2017 года, ее единственный представленный публично объект – дом бизнес-класса «Женева» в Екатеринбурге, который на январь текущего года едва преодолел стадию фундамента. Откуда у «Инвестстройцентра» миллиард с хвостиком на строительство школы в Сургуте? Этот вопрос имеет самый легкий ответ: скорее всего, деньги заемные.

С остальным сложнее. Например,1 млрд 200 млн руб. (такая сумма называлась в СМИ) – это не много для корпуса на 550 учеников? Для сравнения: в том же Екатеринбурге строят образовательный комплекс, включающий в себя школу на 825 мест, детский сад на 200 мест и спортивный бассейн в придачу – за 917 млн. В Вологде обсуждают строительство школы на 1000 мест – за 945 млн. В Омске за миллиард рублей собираются построить сразу две школы – одну на 1122 мест, другую – на 550, как в Сургуте. И так далее. Согласитесь, есть о чем призадуматься.

Теперь о самой процедуре. Классический смысл концессии возникает там, где есть та или иная платная услуга, важная для государства и привлекательная для частника. Классический пример – сфера ЖКХ, одновременно социально-важная и прибыльная. Государство дает частнику (в рамках государственно-частного партнерства) возможность что-то построить за собственный счет, извлечь из построенного доход путем предоставления профильных услуг, дабы отбить затраты и получить прибыль, с обязательством отдать построенное государству через оговоренный срок. Иначе инвестор превращается в мецената, а это совсем другая история.В случае со строительством исключительно социальных объектов, таких, как школа, государство (в нашем случае – муниципалитет с привлечением, скорее всего, целевых окружных средств) попросту компенсирует инвестору его вложения на протяжении ряда лет (в нашем случае – пяти). После чего забирает школу в собственность.

Вырисовывается вот какая гипотетическая картина: инвестор берет деньги у банка под муниципальную гарантию, три года строит на них школу, затем получает в течение пяти лет деньги обратно, отдает их банку. В сухом остатке – муниципалитет со школой, банк с возвращенным кредитом, инвестор со своим интересом. В эту схему хорошо вписывается переплата по проектированию и строительству – надо ведь и прибыль заложить, и проценты банку вернуть. По сути, получается строительство на банковский кредит без обязательных для бюджета конкурсных процедур с посредником в лице концессионера. Впрочем, если у концессионера под матрасом обнаружился собственный миллиард – тогда совсем другое дело. Есть к этой части сделки вопросы? Есть.

Кроме того, по идее, концессионер на протяжении пяти лет должен будет не просто эксплуатировать построенное здание, а заниматься профильной деятельностью по предоставлению услуги – в нашем случае, образовательной. Как вам строительная компания в качестве школьного управляющего? И даже если есть хитрый прием, как передать контроль над образовательным процессом профильным структурам, в конечном итоге ответственность за результат (сдачу ЕГЭ, например) может лежать все-таки на концессионере. Есть вопросы? Есть.

В общем, «меня терзают смутные сомнения», как говорил один герой в известном фильме. Кстати, подобные сомнения терзали, как принято говорить, широкую общественность ровно год назад, когда на предыдущем Сочинском инвестфоруме правительство ХМАО как раз и подписало со Сбербанком соглашение о сотрудничестве, предполагающее концессионный механизм строительства школ в округе. Тогда окружные власти заверили, что все норм. А эксперты добавили – сложно судить, не имея перед глазами конкретных соглашений.

Вот теперь конкретное соглашение есть. Хочется услышать конкретные ответы. Так что можете считать сей опус публичным запросом на получение более развернутой информации о подписанном соглашении.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 515, комментариев: 8


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 11:44
Фирма, которая теплые остановки пытается установить в Сургуте случайно не из Екатеринбурга тоже?
Владимир Болотов
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Сегодня в 12:11
Олег Владимиров - порадовал - очень правильная аналитика . Все иные способы создания школ дешевле чем концессия для бюджета. Но идея концессии - в том чтобы найти возможность построить школы без фиксирования конкретных денежных обязательств в бюджете, а там видно будет Точка зрения очень спорная - но позиция округа не оставили муниципалитетам никакого выбора.
beavis Сергей Б
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Сегодня в 13:11
ООО «ЛСТК-Урал» г.Челябинск
Сергей Б beavis
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Сегодня в 13:15
Ну сава те хосподи, хоть эти опасения не подтвердились.
альберт леонов
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Сегодня в 13:29
Олег - уважаю! Написал все правильно и верно.
Соглашения эти - что бы торги не проводить электронные, назвал сумму, "обосновал" ее и все! Вот тебе работы на несколько лет, вот тебе стабильный доход в размере указанной нормы прибыли и еще откат наличными от подрядчиков.
Схема работает - безупречно!
Отчитались все от и до! KPI - обалденный! Но в школу пойдут дети в лучшем случаи в 2022 сентябрь. До этого времени где ученикам учится? Где парта-место искать?!
Допустим парто-место есть, но по нормам не везде его поставишь, выходит 3 смена?
альберт леонов Владимир Болотов
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Сегодня в 13:31
Конечно, кто может быть виноват - как не окружное начальство?!
Себя винить - это не дело, есть начальство выше, они и сидит дальше и видит - больше! А мы люди маленькие, указали - сделали...
Не указали - сидим ровно!
Сергей Б
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Сегодня в 13:39
А мне, как обывателю видится еще, что в этой схеме концессии ноги растут даже не из округа. Получается Сбербанк влез в кредитование строительства бюджетных объектов. То есть получается кредитование бюджета. Проценты же будут заложены в удорожание сметы, по которой будет производится расчет из бюджетных средств. В конце концов получается, дефицит бюджетных средств, вполне вероятно искусственно созданный, толкает на кредитование у нужного банка. И схема кредитования Сбербанком непростая, не говоря о процентах. Там участвуют и деньги ЦБ РФ. А ЦБ РФ это вообще говорят филиал ФРС США. Загнул может быть слегонька, но все-таки, что называется смутные сомнения.

Ну и тут опускаясь на землю еще, практически свежеиспеченная строительная компания из Екатеринбурга, «Инвестстройцентр». Прям как специально под строительство школ в Сургуте. Как бы потом не получилось, как с теплыми остановками. Вот этот, ООО «ЛСТК-Урал», проверяли его, проверяли, а он вон как, подвел.

И зачем лезть в такие дебри как строительство школы в Сургуте на условиях концессии, если даже с обычными остановками по обычной схеме финансирования не справились.

Короче говоря, депутатам есть над чем подумать: кто, где, кого хочет поиметь.
sst
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Сегодня в 14:28
собачим дерьмом лучше бы занялись...уже везде "красота" а ведь весна не за горами

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