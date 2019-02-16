Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты

Комментарий к статье СИА-ПРЕСС "Силовики рассказали, кого ловили в ходе спецоперации в центре Сургута"

Иеговисты - опасная секта. Для тех, кто внутри. Это как наркотики: если ты их не принимаешь, то они ничем тебе не угрожают. Но начнешь принимать - появится зависимость, что все до копейки из дома вынесешь. Поэтому люди критично-рациональные на всякий пожарный как от наркотиков, так и от сект держатся подальше.

Другое дело, что ни наркотики, ни секты не начинают принимать, если у человека в социальном его мироустройстве все в порядке. Если человек сыт, обут и одет, живет в своем доме и строит планы на свое и своих детей будущее. Если уверенности нет, то появляются страх и беспокойство, которые слабые люди пытаются заглушить возможными способами. Если у более сильного духом нет возможности реализовать себя в социальных рамках, то он тоже выбирает путь асоциальный: наркотики, секты или сетевой маркетинг.

Справедливые опасения государства о том, что ширится влияние этих структур вполне обосновано: промывать мозги поголовью страны имеет право только государство. Поэтому были гонения на христиан. Поэтому Гитлер преследовал свидетелей Иеговы. Поэтому их равно с саентологами и прочая запрещают.

Кстати, для них самих это считается плюсом в карму.

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