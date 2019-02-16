Несколько видеоотрывков с сольного выступления известного сатирика Михаила Жванецкого — о патриотизме, воспитании сыновей и новом способе мыть посуду.
Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО
Великий сатирик - о патриотизме, стеснении, воспитании сына и новом способе мыть посуду
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
16 февраля в 15:57, просмотров: 294, комментариев: 1
«Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза».