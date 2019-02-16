Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров

«Еду в 45-м автобусе. Почти пустой», — написала корреспонденту СИА-ПРЕСС 7 января многодетная сургутянка Юлия Каравдина, приложив к сообщению фото.

По окончании первого месяца зимы мы поинтересовались у руководства ООО «Центр» (обслуживает маршруты 45, 47, 51, 52, 111, 114), как изменился пассажиропоток после повышения стоимости проезда до 40 рублей в автобусах № 45 и 47.

«Количество пассажиров снизилось больше чем на 20 процентов, — рассказал корреспонденту директор транспортной компании Андрей Лупеев. — Пока сложно сказать, с чем именно это связано: то каникулы, то морозы, сейчас карантин. Но по отзывам, — да, некоторые люди стараются пересесть на другие автобусы из-за повышения стоимости проезда».

По наблюдениям Лупеева, сургутяне нашли более дешевые альтернативные варианты — спопатовские автобусы и маршрут № 51, принадлежащий «Центру». Факт подтверждают и чиновники: «Из-за того, что маршруты № 45 и № 47 ходят по нерегулируемому тарифу (40 руб) часть пассажиров стали пользоваться маршрутом № 51 по регулируемому тарифу (25 руб)», — ответил на жалобу сургутянки о битком набитых в часы-пик 51-х автобусах начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства Рустам Гильманов.

К счастью пассажиров, в скором времени билет на автобусы 45 и 47 снизится до 25 рублей. Этого ждет и сам перевозчик: «40 рублей нас не спасает, в убыток работаем, — говорит Андрей Лупеев. — Мы хотели установить 50 рублей, но и эта сумма полностью вопрос бы не решила. Чтобы перевозка окупалась, стоимость должна быть намного выше». По этим причинам компания рада вернуться на регулируемые тарифы, ведь тогда она будет получать от администрации компенсацию разницы между установленной ценой билета и реальной себестоимостью проезда.

Фото: m.2gis.ru