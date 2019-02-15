​Но вы держитесь

Небольшая задачка для третьего класса по вопросам городской жизни. Дано: депутаты гордумы заявили, что готова документация для строительства парковок при четырех поликлиниках – на Ленина, Энергетиков, Губкина и Островского. При этом денег на строительство в бюджет не заложено. А это 23 с хвостиком миллиона рублей. Плюс еще шесть миллионов на проектирование других паркингов при медучреждениях. Плюс 25 млн на реконструкцию проезда к травмцентру. Вопрос:

когда горожане смогут обрадоваться парковкам, если окружные депутаты от Сургута обещали потыкать палкой окружной бюджет на сей счет, а местные парламентарии собираются вернуться к проблеме в мае?

А вот в случае с Центральной аптекой ответ найден: продавать к чертовой матери. Напомним, что данное МП с выгодной локацией несколько лет назад было преобразовано в ОАО с городом в качестве основного акционера. В результате активной деятельности аптека ушла в убытки на семь миллионов рублей. При этом для «спасения» предприятия требуется больше двадцати миллионов. Как так вышло, что прибыльный, по сути, бизнес провалился?

Свинью подложили и огромные неэффективно используемые площади, и единственный в городе рецептурный отдел с ярко выраженной социальной составляющей и… еще много всяких «и». Решено в итоге выставить на аукцион нынешнее помещение, а саму аптеку перевести в более скромные пенаты, с сохранением рецептурного отдела.

Все это знаете что напоминает? Спецоперацию по отжиму лакомой недвижимости в центре города: предприятие загоняется в убытки, чтобы потом расплатиться единственной ценностью, которая у него есть. Хотя, конечно же, мы не правы. Просто дорого очень в центре города лекарствами торговать. Невыгодно.

А еще депутаты решили заново отстроить «Строитель», также известный, как Городской культурный центр. Культурная жизнь здесь замерла довольно давно, но место-то намоленное, поэтому будем восстанавливать. Особо отмечается, что для удешевления процесса лучше бы взять готовый проект, а не разрабатывать новый.

Фото: old.gkc-surgut.ru

Что ж, тут палка о двух концах. С одной стороны, адаптированный под нужды городской культуры готовый проект способен и деньги сэкономить, и строительство ускорить. С другой – как бы мы не получили что-нибудь убогое за наши деньги. Остается надеяться, что ответственные личности сумеют так проскочить между Сциллой Ивановной экономии и Харибдой Игнатьевной функциональности и эстетики, чтобы, как говорится, и волки, и овцы пребывали в состоянии культурологического и бюджетного дзэна.

В заключении – еще раз о прекрасном. О книгах. Как известно, они – лучший подарок. Отталкиваясь от этой сентенции, в Сургутском аэропорту совместно с городской библиотекой им. тов. Пушкина А.С. устроили настоящую милоту: акцию «Дари книги с любовью». Смысл прост: собираешься в полет – возьми с собой книжку: делать-то три часа до Москвы все равно нечего.

Я – страшный (и внутренне, и снаружи) фанат бумажных книг. Это – предупреждение на всякий случай, если кто-то захочет запустить в меня соответствующим тапком. А теперь к сути. Летал недавно «Турецкими авиалиниями», в эконом-классе. Там в кресло перед тобой такой экранчик вделан, можно музыку слушать, можно фильмы смотреть (огромный выбор), можно в игрушки играть, можно новости изучать. Те же книжки электронные читать. Мультимедиа, как она есть. Билет, кстати, стоил совсем недорого… А у нас, значит, книга в полет – по-прежнему лучший подарок. Это так лампово, как современная молодежь выражается. Привет «ЮТэйру» и «Аэрофлоту».