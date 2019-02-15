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​Конфликт между Гринписом и Сургутнефтегазом из-за нефтедобычи в природном парке «Нумто» разгорается вновь

Фото: surgutneftegas.ru
Фото: surgutneftegas.ru

Российское отделение Гринпис выступил с очередным обвинением в адрес главной компании Сургута из-за планов по бурению трех скважин на водно-болотных угодьях природного парка «Нумто».

Позиция Гринписа

На этот раз экоактивисты выпустили материал, в котором утверждается, что в обсуждении проекта не смогли принять участие все желающие.

«Чтобы увидеть проектные документы и представить замечания, жителям деревни Нумто нужно было добраться до управления поисково-разведочных работ «Сургутнефтегаза» в Сургуте (270 км по прямой) или до администрации Белоярского района в городе Белоярский (235 км по прямой)», - утверждается в статье. - Чтобы узнать о проведении общественных слушаний, необходимо иметь доступ в интернет <...> В деревне Нумто у большинства жителей доступа в Интернет на тот момент не было. В результате почти никто из них не знал о проведении общественных слушаний: из 200 человек, прописанных в деревне, в них участвовало всего четыре.

На сайте российского отделения идет сбор замечаний к проекту нефтедобычи в «Нумто».

Позиция Сургутнефтегаза

Однако в Сургутнефтегазе информацию «сокрытии публичных слушаний по нефтедобыче в «Нумто» опровергли. Как рассказали корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе компании, информация о проведении публичных слушаний была опубликована также в газетах. Предварительно планы обсудили со всеми представителями коренного населения, проживающими в этой части парка. В итоге восемь глав семей казымских ханты и лесных ненцев, ведущих традиционный образ жизни на территориях, где планируется вести работы, одобрили и согласовали схемы размещения объектов.

Что касается обсуждения проекта, которые состоялись 24 января, желающих принять в них участие жителей национальной деревни Нумто доставили до места на вертолете.

«Всем присутствующим неоднократно была предоставлена возможность высказаться. Жители природного парка «Нумто»озвучили единственное пожелание ПАО «Сургутнефтегаз»: жительница отметила, что для выполнения работ необходимо привлечь лучшую бригаду», - рассказали в пресс-службе.

Слушания признаны состоявшимися. Протокол общественных обсуждений опубликован на сайте администрации Белоярского района.

Гринпис несколько лет выступает против добычи нефти в природном парке «Нумто». Активисты обращались в Генпрокуратуру, ОНФ и к президенту страны. Минприроды разрешило «Сургутнефтегазу» вести добычу на этой территории в 2016 году. В компании подчеркивают, что поисково-оценочные скважины проектируются вне границ территорий, где находятся объекты культурного наследия, и не затрагивают святые места коренных жителей. Ближайшая планируемая скважина находится на расстоянии более 12 километрах от объекта культурного наследия «Нумто».


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Сегодня в 16:11, просмотров: 355, комментариев: 5


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 16:28
в каких газетах? "Нефть приобья" что ли?

Там сургутнефтегаз этим семействам всяких плюшек подогнал, вот они и согласились. Кроме того, сами по себе жители этих мест НЕ специалисты и не могут оценить тот ущерб, что принесет деятельность нефтяников.
Е.Р. Моби
не нравится
Сегодня в 16:32
Информация о месте и времени проведения общественных обсуждений, местах ознакомления с материалами была опубликована в «Российской газете» (выпуск от 14.12.2018 №282), в газетах Новости Югры» (выпуск от 13.12.2018 №142), «Белоярские вести» (выпуск от 14.12.2018 №50), на сайте администрации района.
Материалы о намечаемой деятельности были размещены и доступны для ознакомления в администрации Белоярского района (г.Белоярский, ул.Центральная, 9), в Управлении поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» (г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.35), на официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз».
Моби Е.Р.
не нравится
Сегодня в 16:45
из всего перечисленного можно обратить внимание только на сайт района и максимум на Белоярские вести.
Ну и УПРР на Энтузиастов особенно мило выглядит - кто там ходит?
Моби
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Сегодня в 16:48
кроме того, размещение информации в СМИ о слушаниях - всегда формалистика - какой хант читает Российскую газету, или, еще хлеще - лазит на сайт СНГ
Едкий Шнырь Моби
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Сегодня в 17:41
Вот не надо представлять современных ханты оторванными от достижений техники и технологий. Был я в году 2003-2003 в одном стойбище ненцев - так я там видел вживую технику, о которой только писали. А по поводу "плюшек" - так нефтяники и так ОБЯЗАНЫ предоставлять целый список товаров и техники за работу на территории традиционного природопользования.

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