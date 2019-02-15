​Конфликт между Гринписом и Сургутнефтегазом из-за нефтедобычи в природном парке «Нумто» разгорается вновь

Российское отделение Гринпис выступил с очередным обвинением в адрес главной компании Сургута из-за планов по бурению трех скважин на водно-болотных угодьях природного парка «Нумто».

Позиция Гринписа

На этот раз экоактивисты выпустили материал, в котором утверждается, что в обсуждении проекта не смогли принять участие все желающие.

«Чтобы увидеть проектные документы и представить замечания, жителям деревни Нумто нужно было добраться до управления поисково-разведочных работ «Сургутнефтегаза» в Сургуте (270 км по прямой) или до администрации Белоярского района в городе Белоярский (235 км по прямой)», - утверждается в статье. - Чтобы узнать о проведении общественных слушаний, необходимо иметь доступ в интернет <...> В деревне Нумто у большинства жителей доступа в Интернет на тот момент не было. В результате почти никто из них не знал о проведении общественных слушаний: из 200 человек, прописанных в деревне, в них участвовало всего четыре.

На сайте российского отделения идет сбор замечаний к проекту нефтедобычи в «Нумто».

Позиция Сургутнефтегаза

Однако в Сургутнефтегазе информацию «сокрытии публичных слушаний по нефтедобыче в «Нумто» опровергли. Как рассказали корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе компании, информация о проведении публичных слушаний была опубликована также в газетах. Предварительно планы обсудили со всеми представителями коренного населения, проживающими в этой части парка. В итоге восемь глав семей казымских ханты и лесных ненцев, ведущих традиционный образ жизни на территориях, где планируется вести работы, одобрили и согласовали схемы размещения объектов.

Что касается обсуждения проекта, которые состоялись 24 января, желающих принять в них участие жителей национальной деревни Нумто доставили до места на вертолете.

«Всем присутствующим неоднократно была предоставлена возможность высказаться. Жители природного парка «Нумто»озвучили единственное пожелание ПАО «Сургутнефтегаз»: жительница отметила, что для выполнения работ необходимо привлечь лучшую бригаду», - рассказали в пресс-службе.

Слушания признаны состоявшимися. Протокол общественных обсуждений опубликован на сайте администрации Белоярского района.

Гринпис несколько лет выступает против добычи нефти в природном парке «Нумто». Активисты обращались в Генпрокуратуру, ОНФ и к президенту страны. Минприроды разрешило «Сургутнефтегазу» вести добычу на этой территории в 2016 году. В компании подчеркивают, что поисково-оценочные скважины проектируются вне границ территорий, где находятся объекты культурного наследия, и не затрагивают святые места коренных жителей. Ближайшая планируемая скважина находится на расстоянии более 12 километрах от объекта культурного наследия «Нумто».