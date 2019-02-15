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​Дежавю

Благодаря сургутским активистам из МГЕР в городе могут сравнять с землей еще один приют для собак

Члены сургутской Молодой гвардии ЕР натравили прокуратуру, администрацию и ветнадзор на приют для бездомных собак «Берегиня» (более известный как «Помощь собакам усыпалки в Сургуте»). Напоминаем, что волонтеры этого приюта занимаются спасением животных из отлова.

Вкратце о ситуации: некоторое время назад, сообщается в группе местной МГЕР, в штаб прилетела жалоба на вышеуказанный приют. Молодогвардейцы с присущим им энтузиазмом и энергией поспешили на разведку, по пути захватив пару пачек корма и фотокамеру, чтобы зафиксировать факт помощи.

Ужаснувшись увиденным (в приюте не хватает волонтеров, что сказывается на условиях содержания), молодые головы ЕР «оставили собакам корм и уехали, но начали активное разбирательство, насколько законно все это «мероприятие».

Активисты возжелали «спасти от долгой и мучительной смерти тех, кого еще можно», поэтому решили поднять вопрос «на самом высоком уровне». Уже снят разоблачительный телесюжет об ужасном месте, написаны письма с жалобой в прокуратуру, администрацию Сургута и Ветнадзор.

Молодогвардейцы в соцсети призывают людей «прежде чем оказывать любую финансовую помощь подобным «приютам», удостовериться в их соответствии нормам и законности», отмечая, что сами они всегда помогали и будут помогать, но только тем «кто делает свое дело законно, профессионально и открыто».

Читая историю о приключениях МГЕР, я совсем не ужаснулась ситуацией в приюте, потому что та была предсказуема. Меня ужаснули возможные последствия, которые принесет за собой вот этот вот «хай» молодогвардейцев. Помните ситуацию 2013 года с приютом Луневой? Когда после поднятого в прессе шума городские власти тупо зачистили территорию вместе с ее обитателями? Если нет, то вот ссылочка на материалы СИА-ПРЕСС по этой теме.

Вместо того, чтобы собрать всех своих членов и помочь сотней рук приюту, молодогвардейцы спускают на них собак. Забывая, что помогать нужно в первую очередь животным. А они везде, независимо от «законности организации», одинаковые — что у «Дай Лапу», «Потеряшек» или «Берегини». Все по вине человека оказались на улице, в отлове, были травмированы и так далее.

Как юридический статус приюта может помешать оказанию помощи, если ты действительно хочешь помочь бездомному хвосту? Разве что в том случае, когда цель — вовсе не помощь.

Ставить в пример идеальных «дайлаповцев» с их центром «Переправа» — не корректно. «Переправа» не будет приютом, об этом уже давно и много раз было сказано.

Да и это не главное. Важно то, что в итоге уже спасенные один раз животные могут потерять тот единственный шанс на жизнь (пусть и малюсенький), который им дали волонтеры приюта.

Одна сургутянка написала в комментариях мысль, которую я абсолютно поддерживаю: «пока я рассуждаю о том, что всех не спасти … она (глава приюта А. Болтовская — прим.ред.) практически одна бьется ... а мы все смотрим, наблюдаем: получится ли у нее? А если (когда) не получится, то дружно выдохнем и скажем: «Ну вот, мы же говорили!» … она все свои деньги тратит на этот дурацкий, бестолково организованный, приносящий ей одни проблемы кусочек сургутской земли, на котором живут Живые существа, которые должны были по нашей, человеческой милости умереть».

Дорогие МГЕРовцы, направьте вашу энергию и ресурсы в правильное русло: не уничтожить, а создать.


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Сегодня в 14:23, просмотров: 619, комментариев: 10


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 15:01
Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль
С лопатами проявите здесь свой патриотизм, -
А то вы всем кагалом там набросились на опухоль,
Собак ножами режете, а это - бандитизм!
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 15:27
А как хотели? Раз не хватает - не набирайте много, раз спасаете - спасайте тех, кого можете спасти, не всех подряд!
Что бы не биться одной, пусть примкнет к лапам или потеряшкам, им тоже лишний идейный гражданин не помешает. Может просто каждый хочет сам по себе спасать? Тогда спасителей много будет, а толку мало.
Едкий Шнырь Сергей Б
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Сегодня в 15:28
Вот тут соглашусь полностью. Но, это же поработать надо ручками. А не хоцца. Хоцца чтобы сразу -Ух! И все узнали!
Едкий Шнырь
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Сегодня в 15:30
А может пора начинать спрашивать с владельцев животных? Завел - содержи. Не можешь содержать - усыпи. Грубо и цинично, но это факт. У самого 15 лет жил немец. И ни разу, не было мысли о том ,чтобы выгнать его или бросить на улице. Да, и я быстрее кого другого бы усыпил ,чем своего пса.
Едкий Шнырь альберт леонов
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Сегодня в 15:34
Можно и вариант с отловом и стерилизацией рассмотреть, но для этого нужно программу создать, средства выбить
Швондер
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Сегодня в 15:37
Можно. Мгер отловить и стерилизовать
Моби Швондер
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Сегодня в 15:53
+
Моби
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Сегодня в 15:54
уже лет сто как неприлично каким-либо образом афишировать свою причастность ко всяким мгер
Швондер
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Сегодня в 15:55
Это в мгер такой мордастый хер?
Моби
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Сегодня в 16:01
да вроде

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