В СМИ говорят, что цены на авиационное топливо вырастут. Часть авиакомпаний уйдет с рынка? Что будет с Utair и ценами на билеты?

Российское правительство не считает целесообразным субсидировать затраты на топливо авиаперевозчикам. Об этом стало известно после соответствующего заявления вице-премьера Дмитрия Козака. «Вариант тотального госрегулирования по всем видам топлива или по отдельным отраслям выглядит бесперспективным. Что касается увязки топливной составляющей с ростом цен на авиабилеты, то авиакеросин не является единственным драйвером роста на фоне других издержек авиакомпаний», – заявил вице-премьер.

Что это значит?

С ростом цен на топливо увеличатся и затраты авиакомпаний. Дополнительным негативным фактором могут выступить и очередные антироссийские санкции, которые способны повлиять на курс рубля. Первыми пострадают авиаперевозчики, переживающие финансовые трудности. К ним относится в первую очередь Utair, который в декабре уже допустил технический дефолт по одному из своих кредитов. Пошли даже разговоры о том, что компанию может забрать крупнейший кредитор – Сбербанк, для создания регионального авиаперевозчика. Глава банка Герман Греф поспешил опровергнуть эту информацию.

Utair обанкротится и перестанет летать?

Навряд ли. Как рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров, авиаперевозки в отдаленные регионы страны связаны с государственными интересами, а значит, власти могут поддерживать рынок субсидиями.

«Если рассматривать компанию, обремененную долгами и не имеющую серьезных резервов, исключительно в рыночных условиях, то шансы у нее меньше чем у других. Но авиаперевозки в отдаленные районы в России не являются только рыночной историей, тут есть интересы государства,– отмечает Алексей Комаров. – Именно поэтому власти внимательно наблюдают за ситуацией и поддерживают рынок различными способами. Нельзя однозначно сказать, что та или иная компания попадет в сложную ситуация и уйдет с рынка, особенно сейчас, когда рассматривается пакет мер по поддержке авиаперевозчиков».

А что будет с ценами на билеты? Они вырастут?

Неизвестно. Последний раз авиаперевозчики резко повышали топливный сбор, а вместе с ним и стоимость билетов летом прошлого года. Тогда на нефтеперерабатывающих заводах цены выросли на 20 процентов. Многое будет зависеть от работы межведомственной группы с участием нефтегазовых компаний и авиаперевозчиков. В качестве решения последним предлагают закупать топливо на бирже, но это может привести к росту расходов всех игроков на рынке. Разные авиаэксперты, опрошенные СИА-ПРЕСС, уверены, что стоимость билетов будут расти из-за цен на авиакеросин и возможных изменений в правилах обслуживания в аэропортах. Кроме того, с 2020 года авиакомпании начнут платить повышенный НДС, что дополнительно ухудшит положение отрасли.