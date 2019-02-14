Как избежать проблем при перевозке колясочников в самолетах UTair?

Следком начал проверку действий компании UTair, чьи сотрудники заставили женщину, летевшую из Кургана с двумя детьми-инвалидами купить 13 билетов на самолет, чтобы ее сыновья поместились в салоне.

Как выяснил СИА-ПРЕСС, подобных проблем у сургутских семей с детьми-инвалидами не возникало..

«Когда я летала с ребенком, все было замечательно: нас встречали, сопровождали, помогали. Но я заранее предупредила, что ребенок — колясочник. Я состою в многих родительских группах и ни разу не слышала, чтобы у кого-то были проблемы с перелетами, — рассказала член региональной инициативной группы родителей детей с ДЦП и другими тяжелыми заболеваниями Анна Герман. — Грамотные родители особенных детей всегда предупреждают перевозчика заранее. И неважно, каким способом нужно ехать — на поезде или самолете».

Компания UTair уже прокомментировала прецедент на своем сайте, отметив, что никто с авиакомпанией не связывался, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки этих маломобильных детей. Ни мама, ни российский детский фонд или другие социальные службы.

Должны ли были некие фонды известить авиакомпанию о том, что из Кургана будут лететь дети-инвалиды, неизвестно. Но перевозчик отмечает, что даже

в случае, когда особенные пассажиры нежданно заявляются на рейс, им пытаются помочь. Так, например, в мае прошлого года UTair бесплатно предоставил места для перелета подростка, о состоянии здоровья которого забыли предупредить соцслужбы.

«Для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки. Носилки весят 140 кг и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне. Кроме того, перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки», — разъясняется на сайте Utair.

Такие негативные прецеденты, сообщил СИА-ПРЕСС председатель редакционного совета редакции журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров, влияют на репутацию авиаперевозчика, и даже могут повлечь за собой финансовые убытки.

Фото: a-mavrin.ru