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​Киоски как поляна

Десятилетие отчаянной борьбы властей с «некачественной» торговлей в виде киосков, казалось, только увенчалось успехом, и вот – нате, разворот на 180 градусов. Правительство предложило вернуть киоски на улицы городов. С чего это вдруг?

Неожиданной эта инициатива кажется только на первый взгляд.

Но давайте с начала. Почти 30 лет назад т.н. уличная (или челночная) торговля была спасением для миллионов людей – и тех, что торговали, как-то прокармливая свои семьи, и тех, что покупали. Постепенно хаотичные рынки сменились киосками, павильонами и целыми «черкизонами» – и чиновники, здорово «нагреваясь» на этом, любили порассуждать о самозанятости населения и создании «новых рабочих мест».

«Грелось» чиновничество действительно здорово. В Сургуте продление киоска в первой линии (например, автобусного павильона) обходилось предпринимателю минимально в миллион рублей (в карман нувориша из ДИЗО, ДАиГ или управляющей компании, разумеется). Именно поэтому так тяжело реализовывалась политика по сносу киосков: ну как чиновник отрубит сам себе руку, загребающую подобные деньжища? Какие-то слова чиновники вынуждены были говорить, но на деле их интерес был прямо противоположным декларациям.

Помните, как бывший заместитель сургутского мэра по строительству Александр Шатунов бойко обещал снести то «незаконный» магазин по продаже мяса, то «наглый» автосалон Тойота – итогом чего стало полное узаконивание этих объектов и неутихающие разговоры о новых премиальных автомобилях неутомимого «борца» с самостроями? А вот киоск сургутянки Е. Аксеновой ему-таки снести удалось, правда, по другой, прямо противоположной причине: предпринимательница с 20-летним стажем послала куда подальше резвого москвича.

Но идем дальше. Более десяти лет назад по стране широкой поступью зашагали торговые центры. Их экспансия в города чудесным образом совпала с той самой политикой сноса киосков и мелких магазинов. Тут и объяснять нечего – все параллели очевидны.

Но, вот неожиданность, в России снова кризис. А жрать охота. Бюджет, конечно, большой, но на всю бюрократию не хватит. Нужны новые пастбища. Поскольку мозгов придумать новое нет, решили распаковать старое. Ведь это «даст сотни тысяч новых рабочих мест!». Минпромторг, правда, не уточнил – кому.


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14 февраля в 14:40, просмотров: 755, комментариев: 11


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Комментарии:
Швондер
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14 февраля в 15:14
Дерипаске на Газели и автолавки
Surgutman
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14 февраля в 15:16
Как же уныла вся эта сказка про белого бычка! Россия страна Сурка! И сурковых!
Сергей Б
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14 февраля в 15:29
Что, теперь торговые центры сносить будут?
Kirill Akincev
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14 февраля в 15:30
Кстати, первая волна пошла при активном развитии относительно "местных" сетей: "Роста" и "Премьера". Потом они пали под наступлением федеральных "Магнита" - "Перекрёстка" - "Пятерочки". Налоги полетели в Москву. Местные администрации осознали, что перегнули палку. В Москве ужаснулись падением доходов в провинциях, захотели скинуть часть ответственности на местные власти. Все закономерно.
Швондер
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14 февраля в 15:35
Вот бы не по$рать было на жадность местных сетей. Поделом
Сергей Б
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14 февраля в 16:00
Это ж очередной НЭП. Он всегда выручал Россию в тяжелые времена.

Только непонятно что сейчас с теплыми остановками делать. Их установить еще не успели, а уже те что успели убирать надо, под павильоны место освобождать.
ВИЛ Сергей Б
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14 февраля в 22:22
не, прям там торговать
Ринат Кадыров Сергей Б
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14 февраля в 23:28
В теплых остановках нужен всего квадратный метр чтоб кофейный аппарат поставить или аппарат по продаже шоколадок, чипсов и напитков, почему нет?
Ринат Кадыров
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14 февраля в 23:31
А кто вобще запрещал ларьки, стояли и будут стоять. То что их количество резко сократилось, виноваты запреты на алкашку и курево-невыгодно ларьки стало держать. Каким образом правительство собирается увеличить их число?
Ринат Кадыров
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14 февраля в 23:33
Разрешить, то что никто не запрещал-такое даже Остапа Бендера не снилось. Аллё, правительство, разрешите бесплатный общественный транспорт, слабо?
Ринат Кадыров
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14 февраля в 23:36
Взять к примеру овощные ларьки, то что они до сих пор существуют это подарок от Магнита с их пластмассово-гнилыми овощами фруктами, поменяют концепцию и от этих ларьков через год останутся единицы.

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