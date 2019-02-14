​Киоски как поляна

Десятилетие отчаянной борьбы властей с «некачественной» торговлей в виде киосков, казалось, только увенчалось успехом, и вот – нате, разворот на 180 градусов. Правительство предложило вернуть киоски на улицы городов. С чего это вдруг?

Неожиданной эта инициатива кажется только на первый взгляд.

Но давайте с начала. Почти 30 лет назад т.н. уличная (или челночная) торговля была спасением для миллионов людей – и тех, что торговали, как-то прокармливая свои семьи, и тех, что покупали. Постепенно хаотичные рынки сменились киосками, павильонами и целыми «черкизонами» – и чиновники, здорово «нагреваясь» на этом, любили порассуждать о самозанятости населения и создании «новых рабочих мест».

«Грелось» чиновничество действительно здорово. В Сургуте продление киоска в первой линии (например, автобусного павильона) обходилось предпринимателю минимально в миллион рублей (в карман нувориша из ДИЗО, ДАиГ или управляющей компании, разумеется). Именно поэтому так тяжело реализовывалась политика по сносу киосков: ну как чиновник отрубит сам себе руку, загребающую подобные деньжища? Какие-то слова чиновники вынуждены были говорить, но на деле их интерес был прямо противоположным декларациям.

Помните, как бывший заместитель сургутского мэра по строительству Александр Шатунов бойко обещал снести то «незаконный» магазин по продаже мяса, то «наглый» автосалон Тойота – итогом чего стало полное узаконивание этих объектов и неутихающие разговоры о новых премиальных автомобилях неутомимого «борца» с самостроями? А вот киоск сургутянки Е. Аксеновой ему-таки снести удалось, правда, по другой, прямо противоположной причине: предпринимательница с 20-летним стажем послала куда подальше резвого москвича.

Но идем дальше. Более десяти лет назад по стране широкой поступью зашагали торговые центры. Их экспансия в города чудесным образом совпала с той самой политикой сноса киосков и мелких магазинов. Тут и объяснять нечего – все параллели очевидны.

Но, вот неожиданность, в России снова кризис. А жрать охота. Бюджет, конечно, большой, но на всю бюрократию не хватит. Нужны новые пастбища. Поскольку мозгов придумать новое нет, решили распаковать старое. Ведь это «даст сотни тысяч новых рабочих мест!». Минпромторг, правда, не уточнил – кому.