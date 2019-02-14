​Верните время деньгами

Знаете, что бесит? Вот поцеловал кто-то твой пепелац на перекрестке (тьфу, тьфу, тьфу) – ожидание ГИБДД, опись, выпись, протокол. Ущерб в итоге возместит страховая, безбожно недосчитав потери. Но кто, я вас спрашиваю, вернет даже не нервы потраченные, не пресловутый моральный ущерб, а тупо потерянное время?!

Ты бы мог уже ехать по делам и даже, более того, приехать, сделать дела и ехать обратно, к чувству исполненного долга и пельменям. А вместо этого стоишь на перекрестке и решаешь внезапно возникшую проблему, и никакое КАСКО тебе не вернет кусок жизни.

Или заболел ты внезапно, вирус в твой домик заселился, бывает же такое. Надо к доктору идти, больничный лист добывать. А это что? Правильно – снова потерянное время в окружении сопливых единоверцев на фоне казарменного интерьера. Лист, допустим, ты добудешь вкупе с рецептом на капли, а как же жизнь за отчетный период? Она вновь ушла безвозвратно, без компенсации и регенерации.

Или на почту, не приведи господи, зашел – за посылочкой, ага. Или в МФЦ приспичило прогуляться. Или на работу, но там хоть деньги иногда платят. А как с остальным быть?!

Каждый человек имеет конституционное право на прокрастинацию в индивидуальном режиме – лежание на диване/рыбалка/ковыряние в носу в зачет жизни не идут, это всем известно. Это время, потраченное с несомненной пользой, на себя, на восстановление нервных клеток и поддержание жизни в вверенном организме. Но вот когда время улетает по всяким иным, не предусмотренным общей концепцией существования поводам, тогда прямо печаль.

Есть еще один немаловажный момент – все бессмысленные потери времени напрямую сопряжены с общением. Которое, как известно, сводится к двум ролям: либо тебе что-то надо от людей, либо людям что-то надо от тебя. Оба варианта так себе. Водители в маршрутках, продавцы-консультанты, страховые агенты, врачи, полиционеры, учителя и прочие бюджетники, бабушки у подъезда – мало ли желающих испортить тебе настроение. Их сизифов труд тебе тоже никто не оплатит, они все у тебя в вечном долгу по факту вступления в разговор.

Отсюда ноу-хау – хочу новый вид страхования. Дайте мне страховку от потери времени и вынужденной коммуникации с окружающими. Прошел день нормально: в пробке простоял дежурные двадцать минут, на работе просидел восемь часов с перерывом, вернулся домой без потерь – получите с меня за душевное равновесие. Но если я отвлекаюсь от кармического путешествия по Вселенной на все эти почты/больницы/учреждения, включая классные часы в школе и поездки к родственникам, гоните компенсацию. Время – деньги. Нервы – тем более. Как вам идея?