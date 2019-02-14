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В Сургуте для экономии бюджетных денег ищут уже готовый проект для нового здания Городского культурного центра

На заседании постоянного комитета думы Сургута по социальной политике депутаты города решили поддержать строительство нового здания для Городского культурного центра. Примерная стоимость – 850 миллионов рублей. При этом прозвучала информация, что для одного из самых старых культурных учреждения Сургута могут переделать уже существующий проект. Это позволит сэкономить бюджетные деньги и упростить строительство. Корреспондент СИА-Пресс обратился с соответствующим вопросом к директору ГКЦ Ванде Болотновой.

На данный момент в Москве на стадии реализации действительно существует проект, который можно было бы взять за основу при строительстве нового здания ГКЦ. Но говорить, что уже сейчас можно брать этот проект и переносить на нашу землю, пока не приходится. Однако то, что для нас приоритетен поиск уже готового решения с его дальнейшей переработкой и привязкой к нашей территории – это правда.


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14 февраля в 13:23, просмотров: 444, комментариев: 1


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Комментарии:
Surgutman
не нравится
14 февраля в 15:01
Вот это дело! Вот это правильно! Мысль гиганта! Того же гиганта который не захотел готовый проект Кампуса из Сколково взять! Так не заработаешь! Хотя 120 миллионов только на "концепцию" ( не путать с проектом) именно этим же разработчикам загнали! Где логика? Ответ : в схеме распила! Фонд Технологического Распила Югры! Виват!

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