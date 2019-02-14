В Сургуте для экономии бюджетных денег ищут уже готовый проект для нового здания Городского культурного центра

На заседании постоянного комитета думы Сургута по социальной политике депутаты города решили поддержать строительство нового здания для Городского культурного центра. Примерная стоимость – 850 миллионов рублей. При этом прозвучала информация, что для одного из самых старых культурных учреждения Сургута могут переделать уже существующий проект. Это позволит сэкономить бюджетные деньги и упростить строительство. Корреспондент СИА-Пресс обратился с соответствующим вопросом к директору ГКЦ Ванде Болотновой.

На данный момент в Москве на стадии реализации действительно существует проект, который можно было бы взять за основу при строительстве нового здания ГКЦ. Но говорить, что уже сейчас можно брать этот проект и переносить на нашу землю, пока не приходится. Однако то, что для нас приоритетен поиск уже готового решения с его дальнейшей переработкой и привязкой к нашей территории – это правда.