Некоторые сургутяне получат право на бесплатный проезд в автобусах. Но фактически за них заплатят все остальные

В этом году сургутских чиновников засыпало жалобами горожан на общественный транспорт. Люди возмущаются повышением стоимости проезда, нерегулярностью хождения маршруток в сорокоградусные морозы, «лагающей» системой онлайн-отслеживания автобусов и так далее.

Мы попросили начальника дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Сургута Игоря Газизова прокомментировать наиболее острые моменты.

Регулярность движения по маршрутам

— В последнее время сургутяне жалуются на нерегулярность хождения автобусов и маршруток как в дневное, так и в вечернее время. С чем это связано? Есть ли требования к перевозчикам по минимальному обязательному числу машин на линии?

— Начнем с того, что с 21 декабря часть маршрутов была переведена на нерегулируемые тарифы. Маршрутов с применением регулируемых тарифов на текущий момент осталось девять, не считая сезонных и специальных . С этими перевозчиками заключены муниципальные контракты, в рамках которых компаниям производятся выплаты определенных сумм (в 2019 году это 600 млн рублей), компенсирующих разницу между текущей ценой билета и реальной себестоимостью проезда.

Снижая плату за проезд на маршрутах с применением регулируемых тарифов, перевозчики несут определенные убытки, поэтому они составляют расписание движения так, чтобы доходы от перевозок позволяли продолжать осуществлять их деятельность. До 25 января расписание было построено таким образом, что после 19 часов было сложно уехать на некоторых маршрутах. Мы проработали этот вопрос, и сейчас расписание уже откорректировано.

Работая на маршрутах с нерегулируемым тарифом, перевозчики получают доход только с продажи билетов, и ничего не получают из бюджета города.

Автобусы, которые раньше называли маршрутками, по сравнению с 2018 годом реже ездить не стали, администрацией проводился анализ. Возможно такое ощущение сложилось из-за того, что из-за низких температур транспорт иногда ломался. В целом же у перевозчиков есть расписание, которого они должны придерживаться.

— По моим наблюдениям, да и судя по жалобам других горожан, не все «частники» соблюдают расписание. Администрация не может повлиять на них?

— Не все так просто. До определенного времени законодательство не разрешало наказывать перевозчиков за несоблюдение расписания. Можно было забрать у компании свидетельство на осуществление перевозок, но только через суд, и если перевозчик не осуществил ни одного рейса в течение трех дней. А такого, как вы понимаете, в нашем городе не случается.

Сейчас ситуация может измениться. Осенью прошлого года в окружной закон были внесены изменения: появилось новое основание для лишения свидетельства на право осуществления движения по маршруту в судебном порядке — систематическое нарушение расписания движения. Проводятся проверки. К нам на помощь пришли члены «Молодой гвардии» Сургута, они на общественных началах проводят мониторинг движения общественного транспорта.

— А вообще много ли компаний желают быть перевозчиками?

— В последних конкурсах общее количество участников составило 12-13 компаний. Новых было две. Объясню: предпринимателю нельзя просто так выставиться на конкурс. Для участия необходимо соблюсти много условий: иметь подвижный состав, лицензию, производственную базу и так далее.

— Как часто проводятся конкурсы?

По регулируемым тарифам — раз в год, по нерегулируемым — раз в пять лет, так как свидетельство для осуществления перевозок по закону выдается предприятию именно на этот срок.

О новых маршрутах

— В этом году в городе ожидается появление новых маршрутов? В новых микрорайонах, например?

— Пока нет. В новые микрорайоны общественный транспорт пускается тогда, когда там появляется пассажиропоток. Анализ пассажиропотока в городе проводится раз в год, по выборочным маршрутам.

Для примера возьмем 27-й маршрут. К нам поступало много просьб пустить транспорт по этой линии «25 мкр — Захарова — Травматология — ж/д вокзал». Но в процессе стало ясно, что маршрут убыточен: нередко бывает так, что за всю поездку (один рейс) автобус перевозит всего пару пассажиров.

Плюс у многих новых микрорайонов уже есть близлежащая маршрутная сеть. Добраться до нужной точки города можно напрямую или с пересадкой.

Но при этом пассажиропоток постоянно анализируется, рассматривается вопрос об увеличении подвижного состава на существующих маршрутах.

— А сделать ответвление от другого маршрута нельзя?

— Изменить маршрут можно только тогда, когда есть достаточное обоснование — пассажиропоток.

— Нередко сургутяне просят организовать дублирующие маршруты, например, для 45 или 47 автобусов, где высокая цена проезда. Или по маршрутам, на которых ходят только «частники».

— По закону нельзя, чтобы по одной и той же маршрутной траектории ехали дублирующие автобусы. Не запрещается, если они только частично соприкасаются, но это уже не дублирование.

Маршрутная сеть в нашем городе создавалась годами. А в 2013 году была разработана концепция развития маршрутной сети, которой мы придерживаемся.

Техническое состояние автопарка

— В целом насколько плохи/хороши автобусы и маршрутки в городе?

— Можно сказать, что только единицы автобусов могут вызвать нарекания. Все машины два раза в год проходят техосмотр, поэтому технически неисправный транспорт не должен ездить по маршруту. Также техническое состояние автобуса ежедневно проверяется ответственными лицами перед выпуском на линию. Плюс ГИБДД периодически проводят внеплановые поверки. В случае выявления автобусов с существенной технической неисправностью на линии, ответственные должностные лица, юридические лица привлекаются к административной ответственности.

Чтобы обновлять автопарк, пассажирские перевозки должны быть рентабельны для организаций-перевозчиков. Автобусы обновляют, но, к сожалению, не в желаемом объеме. Для повышения рентабельности необходимо увеличение тарифа за проезд. А это, как уже показал недавний опыт, не популярная мера.

— После последней проверки 18 автобусов были запрещены к эксплуатации. Как так получилось?

— Да, в информационном пространстве появилась информация, что с маршрутов сняли 20 автобусов, у которых, якобы, не работали тормоза и рулевое управление. Это явное преувеличение. Администрация запросила у ГИБДД данные, какие конкретно у каждого автобуса были замечания. Предварительно — большая часть была снята из-за неработающих каких-либо световых приборов. Это тоже нарушения, но не настолько страшные, как сообщали СМИ.

Оплата проезда

— Станут ли терминалы в автобусах функциональнее, или так и будут принимать только по бесконтактной оплате?

— Платежи принимаются по технологии PayPass для того, чтобы ускорить процесс оплаты. Если терминал будет принимать все карты, то увеличится время: пока вставишь карту, введешь пин-код. В часы-пик это ухудшит качество обслуживания.

Кроме банковских карт оплатить проезд безналичным способом возможно «Картой горожанина», а также с помощью смартфонов, специальных брелоков и проч.

— Общественники просят администрацию сделать проезд бесплатным для детей и пенсионеров. Что думаете на этот счет?





— Для школьников есть возможность приобрести проездной, который вдвое дешевле обычного, а у пенсионеров есть возможность получить компенсацию.

Мы, наверное, можем бесплатный проезд ввести и для школьников, и для многодетных, для инвалидов, студентов и других категорий. Но, поймите, для того, чтобы кто-то ездил бесплатно, предприятию кто-то должен компенсировать эти «убытки». Либо бюджет, либо другие пассажиры за счет увеличения стоимости проезда.

В настоящее время данный вопрос обсуждается совместно с депутатами думы города.

— «Карта горожанина» должна заменить проездные, так? Сколько людей ею пользуются, и на каких маршрутах она действует?

— В этом месяце бумажных проездных уже нет. Но их можно оформить на «Карту горожанина». Например, можно внести 750 рублей и при оплате уточнить, что деньги вносятся для оформления проездного, тогда в программе будет стоять соответствующая отметка. Либо просто внести 750 рублей или другую сумму как на обычную банковскую карту, и рассчитываться за каждую поездку отдельно до тех пор, пока эти деньги не будут потрачены.

Пользоваться транспортной картой можно в том общественном транспорте, где установлены терминалы. Ее уже приобрели около тысячи сургутян. Купить карту (65 рублей) и пополнить ее можно в любом пункте СГМУП «РКЦ ЖКХ» города, либо через Сбербанк-онлайн.

Также планируется, что по «Карте горожанина» дети будут проходить в школы, прикладывая их к специальным устройствам, а родители смогут расплачиваться этой картой на муниципальных парковках. А также иной функционал.

Онлайн-отслеживание транспорта

— Почему в системе онлайн-отслеживания транспорта отображаются не все автобусы?

— Действительно бывает, что в программе отображается меньше транспорта, чем есть на линии.

Мы встречались со специалистами МКУ «Управление информационных технологий и связи», которые обслуживают систему. Они выясняют, где произошел сбой. Надеюсь, он будет устранен в ближайшее время.

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