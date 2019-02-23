Дорогие мужчины!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Защита своего дома, своей Родины – ваш первейший долг. И именно Россия во все времена славилась сильными и достойными людьми, способными в трудную минуту встать на защиту своей Родины!

23 февраля – это праздник настоящих мужчин – тех, которые умеют отвечать за свои слова, совершать поступки, которые приходят на помощь в трудную минуту ко всем, кто в ней нуждается.

В этот торжественный день желаю всем крепкого здоровья, радости и счастья! Неиссякаемой бодрости духа и удачи во всем!