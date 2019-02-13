Школьная кормушка

Депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина предложила родителям младшеклассников самим оплачивать обеды детей в школьных столовых. Новость раскрутили и раскритиковали во всех федеральных СМИ. Но суть-то не только в «жадности» народной избранницы, а в том, что сэкономленные деньги она предлагает пустить на строительство школ.

Давайте прикинем, как бы это выглядело в Сургуте.

В городе 40 школ. 4 параллели младшеклассников в каждом учреждении. Минимум — три класса на каждой. В классе 25 человек. Стоимость одного обеда (на который выделяются средства бюджета) — 44 рубля. В одном месяце 26 учебных дней. Умножаем. Получаем примерно 14 млн сэкономленных рублей в месяц. В год — 123 млн.

Чтобы построить одну школу, требуется примерно 900 млн рублей.

То бишь, чтобы на «обеденные деньги» соорудить в Сургуте одно общеобразовательное учреждение, нужно не кормить младшеклассников всего семь лет.

Расклад интересный. Но, судя по сложившейся практике, если в России будет введен закон об отмене финансирования школьных обедов ради строительства новых общеобразовательных учреждений, то россияне, скорее всего, не увидят ни того, ни другого.