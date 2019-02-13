В Сургуте выпускники одного из колледжей могут остаться без дипломов

Сургутский филиал Московского колледжа № 177 располагается на улице 30 лет Победы, однако о его существовании мало кому известно: ссуз работает без аккредитации, а в последнее время его работники перестали выходить на связь с учащимися.

Об этом корреспонденту агентства СИА-ПРЕСС сообщила мама одного из студентов Марина Никонова.

При поступлении представители учреждения, якобы, говорили студентам, что аккредитация будет получена колледжем осенью 2018 года. Однако этого так и не произошло. При этом в договоре, который выдается учащимся на руки, уточняется, что колледж обязуется организовать и обеспечить обучение по избранной профессии в соответствии с государственным образовательным стандартом. А в конце обучения выдать диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании по выбранной специальности.

Их, кстати, насчитывается аж 164. При этом на сайте учреждения нет информации о преподавательском составе и руководителях, однако крупным шрифтом прописаны цены на обучение.

По словам Марины Никоновой, расторгнуть договор с Сургутским филиалом Московского колледжа № 177 не удается — до руководства невозможно достучаться, а в офисе, адрес которого указан на сайте, заперты двери.

Кроме того, Марина Никонова отметила, что ее сын был единственным студентом в учебной группе, а занятия проходили не систематично.

Мы отдали уже 45 тысяч рублей за обучение.За полгода даже студенческий билет не выдали.

Аккредитацию колледж тоже получить не может. Телефоны у них постоянно выключены, а бегать и искать сотрудников каждый день я не могу», — заключила обеспокоенная мама.

Судя по отзывам и комментариям, с подобной ситуацией столкнулись многие сургутяне. Некоторые намерены обратиться в суд.

«Сам поступил туда в кавычках, жалею, нет ни аккредитации ничего, не вздумайте туда поступать, собираемся подавать в прокуратуру и в суд. Почти 90 человек каждый заплатил по 85000, красиво все преподносят но это все вранье, и вряд ли будет шанс вернуть деньги [орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.]», — пишет студент колледжа отзыв на сайте учреждения.

Узнать мнение руководства не вышло — телефон, указанный на сайте все так же недоступен.

Получить информацию у регулятора в сфере образования «Рособрнадзора» корреспонденту СИА-ПРЕСС на момент публикации материала не удалось — представители ведомства отказались комментировать ситуацию по телефону.

Кстати: Сам Московский колледж № 177, который, предположительно, должен находиться в Москве, редакции СИА-ПРЕСС найти не удалось — поисковые запросы указывают только на его сургутский филиал.