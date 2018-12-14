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С барского плеча

Накануне президент России сообщил, что с 2019 года в преддверии каждого Дня Победы (а не только в юбилейные даты) участником Великой Отечественной войны будут оказывать единовременную материальную помощь. Размер выплаты не называется.

Когда я вижу такие новости, они вызывают у меня противоречивые чувства. С одной стороны — какие-никакие, а деньги (никогда не забуду, как на одном торжественном мероприятии, где в числе гостей были и ветераны, я пыталась заговорить с ними, а они не никак не могли отвлечься, потому что… ели! Канапе, тарталетки и прочие вкусности, что были на столах). Колбасу и сыр после оплаты ЖКУ в нашей стране, могут себе позволить далеко не все пенсионеры. Вне зависимости от статуса.

И это в государстве, где ежегодно первые лица страны: премьеры, губернаторы, мэры и депутаты — наперебой твердят, что никакие поздравления и подарки не могут компенсировать страдания, которые ветеранам пришлось вынести в годы войны.

Хотя нормальная выплата, думаю, стала бы отличным подспорьем. Но «нормальная» раз в год — это какая?

Вот в 2016 году правительство Ингушетии распорядилось к 9 мая выплатить каждому ветерану, проживающему в республике, по 220 тысяч рублей. Для сравнения, в Югре в том же году участники войны получили по шесть тысяч рублей. В 2017-м и 2018-м и того меньше — три тысячи рублей. Плюс десять тысяч — из федеральной казны.

Можно смело предположить, что свежеобещанная ежегодная майская выплата тоже будет небольшая. Мой вариант — пять тысяч рублей.

По последним данным, на 1 ноября этого года в России проживает 1,4 миллиона ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей. Сколько из них — непосредственных участников боев, неизвестно. В нефтяной Югре таких (на 9 мая этого года) — 111 человек. В Сургуте — трое.

Фото: admsurgut.ru

Ветеранов становится все меньше и меньше, и было бы логично, чтобы «бонусы» для них ежегодно росли. Но, видимо, эта логика не кажется столь очевидной для тех представителей власти, которые в преддверии каждого Дня Победы заявляют с трибун и в средствах массовой информации о своей горячей благодарности подвигу героев.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 149, комментариев: 4


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Комментарии:
Андрей Захаров
не нравится
Сегодня в 10:40
С 2045 эти выплаты станут ежемесячными
Мудрец
не нравится
Сегодня в 10:47
"Вот в 2016 году правительство Ингушетии распорядилось к 9 мая выплатить каждому ветерану, проживающему в республике, по 220 тысяч рублей. " За чей счёт банкет? Эта республика полностью дотационная. Легче распоряжаться федеральными деньгами.
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:48
Третий слева - красавчек!
Сергей Б Мудрец
не нравится
Сегодня в 11:30
Ну, не за твой счет это точно. За твой счет олигархи по морям на яхтах рассекают. Это почему-то тебя не возмущает.

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