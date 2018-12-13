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Шамиль Лукманов не явился на заседание координационного совета, посвященное ему

Фото: ura.ru
Фото: ura.ru

Прямо сейчас в администрации Сургута проходит совместное заседание Координационного совета по физической культуре и спорту, на котором присутствует корреспондент siapress.ru Артем Мазнев. Главные участники мероприятия - спортсмены, тренеры и родители воспитанников спортшкол, которые еще месяц назад обратились с жалобой в адрес главы города на действия начальника управления физической культуры и спорта Шамиля Лукманова.

Важный момент — сам Лукманов на заседание не пришел.

С собравшейся спортивной общественностью города общаются глава Сургута Вадим Шувалов, его заместитель Александр Пелевин, директор сургутской филармонии Яков Черняк и несколько представителей городской думы.

Увольнение спортсменов

О результатах проверки отчитался Александр Пелевин. Он сообщил, что за последние недели комиссия пообщалась с тренерами спортшкол и родителями юных спортсменов для оценки работы Лукманова и его подчиненных. Сообщается, что все сотрудники, которых уволили из спортивных организаций за время работы Лукманова, написали заявление по собственному желанию, а на их место приняли специалистов, полностью соответствующих всем профессиональным требованиям.

Нюанс в том, что спортсменов уволили как бы для того, чтобы перевести на работу в Ледовый дворец. В этом процессе было допущено нарушение: из-за того, что спортсмены были уволены, а не просто переведены, они потеряли стаж и зарплату. При этом Пелевен отмечает, что нет сведений, указывающих на то, соответствующий приказ поступил именно от Шамиля Лукманова.

«Оптимизация» спортшкол

В своих жалобах в начале ноября спортсмены жаловались и на так называемую оптимизацию школ. «О какой оптимизации может идти речь, если смешиваются игровые виды спорта с единоборствами и боевыми искусствами?» — было сказано в петиции.

Пелевин в ходе выступления отметил, что вся проблема возникла по той причине, что до родителей и спортсменов информация о необходимости и ходе реорганизации доносилась не в полной мере. А произошло это из-за нехватки финансирования.

Наказание

Вадим Шувалов отметил, что было выявлено нарушение служебного поведения. Конкретно — Лукманов допустил ситуацию, которая навредила и его имиджу, и имиджу администрации Сургута.

Также не были найдены подтверждения предъявленных ему обвинений в коррупции и наличии судимости. "Однако имеются нарушения в сфере финансово-хозяйственной деятельности в спортивных учреждениях города. Это нужно признать. Допущены системные ошибки. Решение дисциплинарные взыскание. Пелевину — выговор. Лукманову выговор. Директорам дисциплинарные взыскания. Права на увольнение у меня нет, так как Шамиль Лукманов не нарушил условий трудового договора", — заявил Вадим Шувалов.

Решение об отстранении Шамиля Лукманова от должности будет принято в середине — конце января 2019 года. После того, как материалы будут переданы в надзорные органы, а те, в свою очередь, проведут проверку. Именно тогда глава города и примет окончательное решение.

Что дальше?

Тренерам, которых уволили неправомерно, смогут компенсировать потерю зарплаты.

В Координационный совет управления физической культуры и спорта будут введены новые участники для выработки стратегии развития спорта на следующий год. В состав совета предложили войти Антону Малаховскому, президенту городской федерации бокса. Он согласился, однако отметил, что комитету нужны полномочия — в том числе для того, чтобы отслеживать некомпетентных сотрудников. Вадим Шувалов согласился обсудить полномочия и состав совета.

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О нюансах скандала можно узнать тут.

Подробности биографии профессиональной Шамиля Лукманова вы найдете здесь.

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Сегодня в 16:15, просмотров: 184, комментариев: 0


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