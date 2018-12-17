​«Свечка» Сибпромстроя на ул. Югорской в Сургуте поступит в реализацию не раньше сентября 2019 года

Компания «Сибпромстрой» завершила строительство многоэтажки по ул. Югорской в Сургуте, которую планировала сделать самым высоким жилым домом на территории региона – в 40 этажей. Но по ряду причин (в основном – экономических) застройщик решил остановиться на 25. Отделка здания и благоустройство придомовой территории находятся на завершающих стадиях, осталось решить вопрос с подключением к городским инженерным сетям. Но произойдет это не быстро.

"Квартиры в этом доме поступят в реализацию только, с большой долей вероятности, к осени 2019 года", - сделал прогноз замдиректора ООО «Сибпромстрой-Югория» Николай Епифанов.

Не раньше следующего лета начнется и строительство жилого комплекса «Марьина гора» в восточной части Сургута. Но проект обещает быть грандиозным: за пять лет застройщик планирует возвести на территории микрорайона около 400 тысяч квадратных метров жилья с двумя школами, четырьмя детскими садами, зданием под поликлинику. Зарезервировано место под спорткомплекс с бассейном.

Напомним, что на конец текущего года Сибпромстрой продал фактически все запасы квартир – компания реализует только готовое жилье, во введенных домах, более того, все квартиры зарегистрированы. Это общая практика для застройщика, вне зависимости от объекта или региона (Сибпромстрой, кроме Югры, работает также в Москве, Московской области и Белгороде).

"Но мы со дня на день ждем старта продаж по Есенина, 6, плюс к этому в 42-м же микрорайоне еще поступят в продажу объекты (уже построенные), - уточнил Николай Епифанов. - К тому же, в следующем году в Сургуте будут вводы по нескольким интересным объектам, так что выбрать будет из чего. В Сургутском районе в следующем году также ожидаем серьезных вводов, выбор будет".