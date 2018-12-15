​Сибпромстрой вынужден изменить условия оформления сделок купли-продажи своих квартир

Оформление договоров купли-продажи квартир Сибпромстроя теперь стоит восемь тысяч рублей. Причем не только у агентств недвижимости – партнеров компании, но и в собственном отделе продаж.

"Поскольку все работают по единому стандарту, изменившемуся недавно, - пояснил siapressзамдиректора компании «Сибпромстрой-Югория» Николай Епифанов. - Мы всячески старались этого избежать, но с недавних пор вынуждены брать за бронирование восемь тысяч рублей. Подчеркиваю - только восемь тысяч, при этом оценка и госпошлина по-прежнему для наших клиентов бесплатны. Если с вас кто-то хочет взять за любые услуги сколько-то еще, кроме обозначенных восьми тысяч, - обращайтесь, будем разбираться с таким недобросовестным партнером и расторгать с ним или с ними договор".

Изменения коснулись не только финансовых условий оформления документов. Напомним, что недавно Отдел продаж компании переехал в новый офис. Теперь он расположен по адресу ул Есенина, 2. Часы работы и номер телефона остались прежними: + 7 (3462) 600 190.