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​Сибпромстрой вынужден изменить условия оформления сделок купли-продажи своих квартир

Почему это произошло и сколько стоит услуга

Фото: И.Швец
Фото: И.Швец

Оформление договоров купли-продажи квартир Сибпромстроя теперь стоит восемь тысяч рублей. Причем не только у агентств недвижимости – партнеров компании, но и в собственном отделе продаж.

"Поскольку все работают по единому стандарту, изменившемуся недавно, - пояснил siapressзамдиректора компании «Сибпромстрой-Югория» Николай Епифанов. - Мы всячески старались этого избежать, но с недавних пор вынуждены брать за бронирование восемь тысяч рублей. Подчеркиваю - только восемь тысяч, при этом оценка и госпошлина по-прежнему для наших клиентов бесплатны. Если с вас кто-то хочет взять за любые услуги сколько-то еще, кроме обозначенных восьми тысяч, - обращайтесь, будем разбираться с таким недобросовестным партнером и расторгать с ним или с ними договор".

Изменения коснулись не только финансовых условий оформления документов. Напомним, что недавно Отдел продаж компании переехал в новый офис. Теперь он расположен по адресу ул Есенина, 2. Часы работы и номер телефона остались прежними: + 7 (3462) 600 190.


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15 декабря 2018 в 11:14, просмотров: 1060, комментариев: 0


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