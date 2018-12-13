​«Одна из причин появления зависимости от видеоигр у ребенка — его неспособность самостоятельно успокоиться»

В столичных школах в прошлом году было проведено исследование, результаты которого соответствуют мировой тенденции — с каждым годом растет число людей, страдающих зависимостью от видеоигр. 80 процентов учеников московских школ признались, что увлекаются компьютерными играми, а 69 процентов наблюдают у себя признаки зависимости.

Мы поговорили с клиническим психологом, гештальт-терапевтом Ольгой Усольцевой о зависимости от видеоигр у детей: как предотвратить, распознать и помочь побороть.

— Сталкивались ли вы в своей практике со случаями зависимости от компьютерных игр у детей?

— Да, сталкивалась. Не скажу, что очень часто, но такие случаи были. К сожалению, в нашем обществе не принято ходить к психологам, для многих родителей это звучит как приговор. Им стыдно рассказать об этом близким, а если еще и одноклассники ребенка узнают, то засмеют его и будут показывать пальцем. Поэтому многие родители выбирают выжидательную позицию (само пройдет) или списывают проблему на особенности характера ребенка. Обращаются к специалистам, когда ситуация становится критической.

— По каким причинам дети начинают зависеть от видеоигр?

— Предрасположенность к зависимости закладывается у ребенка до семи лет, формируясь из взаимодействия с родителями, по большей части — с мамой. До семи лет ребенок должен научиться тотально не зависеть от родителей, то есть мама должна перестать делать то, что ребенок умеет делать самостоятельно.

Важно, чтобы ребенок к семи годам научился успокаиваться в короткие сроки (5-15 мин) сам, либо с помощью другого человека. Потому что ребенок, который не способен успокоиться, не распознает ни свои эмоции, ни чужие, у него нарушается контакт с обществом. Он постоянно переживает и нервничает. Это состояние становится для него привычным, нормальным. При взаимодействии с любым зависимым веществом (алкоголь, наркотики, азартные игры), в нашем случае — видеоиграми, напряжение у ребенка спадает, ему становится лучше. Происходит полный выход из реальности.

Причем если зависимость появляется в подростковом возрасте, то нервная система очень быстро расшатывается, вплоть до проявления открытой агрессии.

— Если родитель понимает, что ребенок стал уделять слишком много времени видеоиграм, как ему действовать?

— Важно для начала уметь распознавать признаки зависимого поведения. Ими являются:

Абстинентный синдром — ухудшение эмоционального, физического состояния в случае лишения объектазависимости; Сужение внимания на объекте зависимости — человек вытесняет остальные сферы жизни: общение, учебу, питание, увлечения, отдых и прочее; Потеря контроля своих действий, желаний. Объект зависимости становится на первое место. Человек теряет способность свободно выбирать, что, как и когда ему делать; Появление терпимости к негативным последствиям зависимости — человек приспосабливается к ущербу, который ему наносится. Формирование отрицания — для защиты отношений с зависимостью, для ее сохранения.

Если родитель видит эти признаки, то он должен адекватно оценить ситуацию и, по-хорошему, обратиться к специалисту, дабы помочь ребенку на ранней стадии. Нужно попытаться понять, какую потребность он удовлетворяет, уходя в зависимость, от чего убегает. Пересмотрите ваши отношения. Начинать нужно прежде всего с себя. Также важно понимать, что для эффективности терапии работать необходимо будет со всей семьей.

— Как не допустить появление зависимости у ребенка?

— В любом возрасте не надо делать за ребенка то, что он может сделать сам. Например, ставить будильник. Если он делает это сам, у него формируется ответственность. Общение должно быть как с чужим взрослым — адекватное и уважительное.

В подростковом возрасте, в период кризиса, когда ребенок устанавливает социальные связи, новые модели общения, формирует интимно-личностные отношения, родителям нужно быть внимательнее. Они перестают быть для ребенка авторитетами, все сказанное им опровергается и проверяется на прочность. Если проверку не пройти, то установки ребенка будут не зрелыми и не прочными.

Очень важно быть честными с подростком, и быть в курсе всех его вопросов, иначе авторитет еще больше снизится. Подростку необходима поддерживающая атмосфера доверия и опоры: я тебе доверяю, отпуская; ты всегда можешь на меня рассчитывать; что бы не произошло, я всегда тебя поддержу; я всегда на твоей стороне. Ребенок должен знать, что вы у него есть. Если ребенок решил чем-то поделиться, то уточните, что ему от вас необходимо: поддержка, совет, помощь. Если не нужно ничего, то просто выслушайте. Объясните, что родитель принимает ребенка любым.

Важно понимать, что идеальных родителей не бывает. Необходимо быть собой, говорить о своих недостатках, признавать свои ошибки и уметь извиняться.

Приведу в пример действия безусловного принятия:

безоценочное отношение;

быть рядом, разделять любые ситуации;

говорить о чувствах, проявлять здоровый интерес: «а что ты про это чувствуешь?», «а чем это закончилось?» и так далее.

поддерживать ребенка в его здоровых увлечениях.

— Есть ли сейчас какие-то схемы и методы лечения зависимых от компьютерных игр?

— Направления в лечении разные, они зависят от стадии зависимости. Это может быть медикаментозная терапия, рефлексотерапия или психотерапия (индивидуальная, групповая, семейная, телесноориентированная, когнитивно-бихевиоральная, аутотренинг, психоанализ, арт-терапия).

Самое первое, что необходимо сделать — это принять проблему, осознать ее и действовать всей семьей. Если терапию будет проходить один ребенок, то это пустая трата времени и денег, потому что в итоге он вернется в ту же самую среду, где все и началось.

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Источники фото: morungexpress.com, society-now.ru, otvet.bigmir.net