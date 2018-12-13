​Открытие нового перинатального центра в Сургуте снова переносится // ФОТО

В Сургуте снова прошла экскурсия по Окружному центру охраны материнства и детства. В очередной раз журналистам рассказали, каким будет крупный объект здравоохранения. Правда, с прошлого похода в новый перинатальный центр мало что изменилось — теперь в здании подходят к окончанию отделочные работы, уже создана система обеспечения стерильным воздухом, окончена основная часть работ по благоустройству.

Но на главный вопрос: когда югорчанки станут рожать в новом центре, ответа так и не поступило.

«Будет очень трудный путь сдачи объекта, лицензирования, а это не менее девяти месяцев [после окончания ремонтных работ]. Поэтому называть сегодня дату я не буду — это неблагодарный путь. Но у нас есть дорожная карта и мы пониманием, что множество вопросов будет решаться в 2019 и начале 2020 года, — заявила главный врач Сургутского перинатального клинического центра Лариса Белоцерковцева. — Отвечая на этот вопрос [касательно сроков], я всегда говорю: господа, вы сегодня рожаете на шести тысячах квадратных метров, а получите объект 78 тысяч квадратных метров — потерпите немножко, все будет».

Информация о том, что открытие учреждения, анонсированное на осень текущего года, переносится — не стало новостью — об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала президенту России Владимиру Путину еще в октябре, во время визита главы государства в Югру.

Тогда губернатор подчеркнула и важность центра для округа: «Создадим медицинский кластер, который будет заниматься здоровьем матери, ребенка и отца. Причем ребенок будет сопровождаться до пятилетнего возраста, в случае, если это будет необходимо. Рассчитан центр на 10 тысяч родов в год, и сможет принимать пациентов из других регионов». Также в своем отчете она отмечала, что функционал медучреждения станет шире, чем планировалось на старте проекта — это будет не просто роддом, а высокотехнологичное медучреждение с собственной генетической лабораторией.

Однако то, что жители Югры вряд ли посетят новый перинатальный центр с поразительными техническими возможностями даже в 2019 году — настораживает.