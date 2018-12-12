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​На рынке недвижимости Сургута фактически не осталось экономичных новостроек

Компания «Сибпромстрой» уже третий раз в этом году повышает цены на жилье в своих домах.

К концу декабря вырастет стоимость на самые популярные у сургутян квартиры – однокомнатные площадью 55 квадратных метров и трехкомнатные в 70 квадратов.

Новые прайсы пока не утверждены, но по предварительным данным увеличение может составить около десяти процентов. В пересчете на абсолютные цифры суммы получатся немаленькие: если после второго повышения трехкомнатая квартира площадью около 70 кв метров стоила без малого 4 миллиона рублей, то к новому году ее стоимость может составить (ориентировочно) – 4 400 тысяч. Впрочем, в доме № 4 по ул. Есенина, единственном на территории Сургута, в котором сейчас продаются квартиры, этих «трешек» попросту нет. Проданы.

Причиной роста цен стал изменившийся баланс спроса и предложения на рынке новостроек Сургута, который в последние годы был значительно «перегрет»: в эксплуатацию вводилось больше жилья, чем было необходимо горожанам. Сегодня объемы вводов упали: по прогнозам администрации Сургута, до конца года в эксплуатацию будет принято не более 189 тысяч квадратных метров при плане в 240 тысяч. Это привело к дефициту предложений, и, следовательно, росту спроса и стоимости. Застройщики вынуждены повышать цены, чтобы не оставить без работы собственные отделы продаж и агентства-партнеров.

Но мера может и не помочь.

"Сейчас в реализации осталось катастрофически мало квартир: в самом городе всего лишь в одном доме - на Есенина, 4, в пригороде – в домах пос. Дорожный. По информации на 11 декабря, остаток на Есенина составляет всего 30 квартир (было 374). В Дорожном выбор побольше, но очень быстро падает: спрос растет. Ждем старт продаж дома № 6 по ул. Есенина, отложенный спрос – гигантский, причем не только и не столько даже в нашем отделе продаж, а в агентстве недвижимости «Этажи». Так что если кто-то хочет приобрести квартиру в этом доме, советую постоянно следить за новостями. Как минимум – регулярно звонить в отдел продаж и уточнять дату старта реализации", - рассказал siapress замдиректора компании «Сибпромстрой-Югория», куратор Отдела продаж предприятия Николай Епифанов.

В новом доме 340 квартир, но почти половину выкупает администрация Сургута для реализации жилищных программ. Оставшиеся квартиры, по информации об отложенном спросе от риелторов, могут быть в значительной степени распроданы в течение всего нескольких недель.


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Сегодня в 17:54, просмотров: 64, комментариев: 0


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