​Лидер группы Dánjal: «Я не думаю, что обещал написать какую-то песню о Сургуте»

Недавно в Сургутской филармонии в рамках фестиваля искусств «60 параллель» с размахом прошел концерт скандинавской группы Dánjal.

После этого в ряде городских СМИ появилась информация о том, что солист коллектива Доньял а Нестабе «пообещал написать песню о Сургуте».

Siapress.ru обратился за подробностями к музыканту, однако он сообщил, что журналисты, вероятно, неправильно его поняли.

«Я получил вопрос о том, написал ли я песню о Сургуте. На что я ответил что-то вроде: «Пока нет, я только что прибыл. Но я обязательно воспользуюсь своими впечатлениями и вдохновением от нашей поездки, когда буду писать музыку в будущем», — сказал Доньял. — Я не думаю, что обещал написать какую-то песню о Сургуте. При этом я не говорю, что не собираюсь».

Музыкант добавил, что ему просто «не нравится давать обещания о творческих процессах и работе».



Будет в итоге написана песня о Сургуте или нет — покажет время, но тщетными ожиданиями лучше не томиться.

Кстати, во время выступления в нашем городе Доньял отдал дань уважения русской культуре и спел (хоть и на родном фарерском языке) романс «Дорогой длинною».

Вообще, исполнители, с которыми сургутян и жителей других городов России познакомил проект «Фарерские острова ближе, чем ты думаешь», практически каждый год в той или иной степени стараются соприкоснуться с русской мелодией. Например, в прошлом году Хайдрик пел композицию «А снег идет…» на сцене Сургутской филармонии. Впоследствии музыкант даже издал ее отдельным синглом.

А чуть ранее Гури Хансдоттир перепела «Звезду по имени Солнце». Примечательно, что в следующем своем туре по России фарерская певица исполнила еще и «Прекрасное далеко».

Кроме того, как отмечают организаторы концертов, иногда скандинавские исполнители, гастролируя по нашей стране, пели романс «Я спросил у ясеня» и «Звездную страну».