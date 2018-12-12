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Музею не быть

В Сургуте продали станцию «Орбита»

vk.com
vk.com

Компания «Ростелеком» продала станцию «Орбита» в Сургуте вместе с землей под ней.

«Указанный объект и земельный участок с января 2017 года выставлены на продажу, о чем были размещены соответствующие объявления на специализированных интернет-сайтах, электронных торговых площадках и в печатных СМИ, — сообщила СИА-ПРЕСС пресс-секретарь Ханты-Мансийского филиала МРФ «Урал» Ольга Коновалова. — Конкурсные процедуры завершены, по итогам контрактования появится информация о контрагенте».

Сургутская телестанция «Орбита» — одна из двадцати первых в стране и первая в Тюменской области начала свою работу в 1967 году. За годы службы объект несколько раз подвергался реконструкции и модернизации. В прошлом году уже не действующая станция отметила свой 50-летний юбилей.

Сургутяне не раз озвучивали свое мнение, что «Орбиту» нужно выкупить под музей. Например, в ноябре этого года, глава города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети разместил пост о Всемирном дне телевидения, приложив к нему фото станции и краткую историю ее появления. «Конечно, сегодня антенна не работает, но станция «Орбита» остается некой исторической ниточкой связи Сургута с космосом», — написал градоначальник.

Жители города живо откликнулись на публикацию, предложив выкупить объект: «Так может там что-то вроде музея организовать? Очень интересно было бы походить, посмотреть. Да и туристов туда тоже можно в маршрут включить. Если всего 20 по СССР».

Комментаторы с ностальгией вспоминали былые времена: За этой Орбитой в середине 80-х была моя первая лыжная база, сами вагончики, балок там ставили, сами все обустраивали, лыжная трасса, прям оттуда и начиналась в сторону Белого Яра, девственная тайга тогда там была до начала строительства объездной дороги...

И назвали «Орбиту» символом Сургута: «Это прям к памятнику и символу Сургута можно отнести... А когда гуляли в тех местах, место называли «за Орбитой». Главное, чтобы его не постигла та же участь, что и другой символ Сургута — универмаг «Сургут».

Несмотря на то, что станция уже продана, корреспондент СИА-ПРЕСС сделал запрос в администрацию, чтобы узнать, а были ли у чиновников мысли о выкупе «Орбиты» и обустройстве там музея. Ответ пришел короткий: «данный вопрос не относится к компетенции администрации города. Информация о приобретении станции администрацией города или ее структурными подразделениями отсутствует».

Как вы думаете, стоило ли администрации Сургута выкупить станцию «Орбита» для создания в ней музея? Голосуйте в нашем опросе.

По теме: Связь космическая. Станция «Орбита». Сургут // ФОТОРЕПОРТАЖ

Для справки: Станцию «Орбита» и землю под ней оценили в 13,3 млн рублей.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 75, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:26
Точно. А давайте за государственный счет вообще всё старое гогно скупать. Символ блин. Музей блин.

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Мнения

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