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Перед нами стоит особо важная задача: воспитать у молодёжи уважительное отношение к Конституции нашей страны

Уважаемые жители Сургутского района!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём Конституции Российской Федерации!
Конституция России – главный документ страны и единственный ориентир на пути развития демократического общества, где каждый гражданин обязан соблюдать принципы правовых и социальных норм, чтя равенство перед законом и свободу друг друга.
В своей работе депутаты Думы Сургутского района твёрдо следуют Конституции РФ. Вместе с вами, избирателями, мы стремимся улучшить качество жизни в районе. Сообща делаем большие дела, планируем будущее и движемся вперёд, к осуществлению общих целей, направленных на главную – процветание России, какой бы при этом напряжённой не была политическая ситуация в мире. В столь непростых условиях, перед нами, как старшим поколением, стоит особо важная задача: воспитать у молодёжи уважительное отношение к Конституции нашей страны, которая была принята на этапе зарождения новой России, 25 лет назад, как гарант единства народа!
Ещё раз поздравляю с праздником и желаю нам всем стабильности, благополучия и мира!


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Сегодня в 13:07, просмотров: 145, комментариев: 2


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Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 14:14
Как же можно воспитать уважение к Конституции ее ежедневным демонстративным попранием? И про стабильность как-то аполитично у товарища из путинской Единой России получилось. Владимвладимыч о прорыве все хлопочет, догнать и перегнать обещает, брови хмурит, а тут ...
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 14:25
В Конституции записано про возраст выхода на пенсию 55-60. А как у нас Пу и его команда относится к Конституции? Правильно, чихать они на неё хотели. О каком уважении речь??? Пример ПУ и Ме заразителен!

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