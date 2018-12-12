Перед нами стоит особо важная задача: воспитать у молодёжи уважительное отношение к Конституции нашей страны

Уважаемые жители Сургутского района!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём Конституции Российской Федерации!

Конституция России – главный документ страны и единственный ориентир на пути развития демократического общества, где каждый гражданин обязан соблюдать принципы правовых и социальных норм, чтя равенство перед законом и свободу друг друга.

В своей работе депутаты Думы Сургутского района твёрдо следуют Конституции РФ. Вместе с вами, избирателями, мы стремимся улучшить качество жизни в районе. Сообща делаем большие дела, планируем будущее и движемся вперёд, к осуществлению общих целей, направленных на главную – процветание России, какой бы при этом напряжённой не была политическая ситуация в мире. В столь непростых условиях, перед нами, как старшим поколением, стоит особо важная задача: воспитать у молодёжи уважительное отношение к Конституции нашей страны, которая была принята на этапе зарождения новой России, 25 лет назад, как гарант единства народа!

Ещё раз поздравляю с праздником и желаю нам всем стабильности, благополучия и мира!