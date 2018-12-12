Новый перинатальный центр заработает весной 2019 года

Сегодня в Сургуте проходит пресс-тур для журналистов Уральского федерального округа по объектам здравоохранения Сургута. Большая экскурсия началась со строительной площадки Окружного центра охраны материнства и детства, который все никак не могут сдать в эксплуатацию.

Среди спикеров — директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский и главврач Сургутского перинатального клинического центра Лариса Белоцерковцева.

Как сообщает корреспондент информационного портала siapress.ru, участвующий в пресс-туре, отделка Центра завершится к концу 2018 года. В период с 15 по 20 января начнут завозить мебель.

Сдача объекта планируется в конце первого — середине второго квартала 2019 года. Но после этого учреждение еще должно будет пройти этап лицензирования.

Поясняется, что задержка сдачи Центра в эксплуатацию произошла из-за изменения законодательства: пришлось менять проект и 40 процентов всех инженерных сетей. Кроме того при строительстве появились проблемы, вызванные грунтовыми водами. Из-за них фундамент здания пришлось поднимать на полтора метра. Как следствие — задержка строительства на восемь месяцев.

Обо всем этом рассказал генеральный директор подрядной компании ООО «Производственная фирма «ВИС» Юрий Раушкин.