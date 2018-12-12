Уважаемые жители Сургутского района!

Сегодня вся страна отмечает один из важных государственных праздников – день Конституции. Этот документ является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Его принятие 25 лет назад происходило в непростой момент жизни Российской Федерации, по сути в период становления нового государства. Принятие основного закона придало мощный импульс для укрепления политической, общественной, экономической и социальной систем в обществе. Россияне поверили, что могут построить свою жизнь в соответствии с основными демократическими принципами и ценностями. Не зря Российская конституция профессиональным сообществом юристов считается одним из лучших документов подобного уровня во всем мире. Я поздравляю всех с этим праздником и желаю, чтобы каждый из нас в своей жизни руководствовался и буквой, и духом главного закона страны!