Уважаемые жители Сургута!

Четверть века назад на всенародном голосовании была принята новая Конституция нашей страны. С тех пор этот день – 12 декабря - стал государственным праздником. Конституция – это основа всей правовой системы России и именно она определяет смысл и содержание других законов.

В этот день мы обращаемся к достижениям нашей страны, осмысливаем завоевания общества в сфере гражданских прав, задумываемся о будущем России. Наша совместная работа, наши успехи и достижения позволяют реализовывать провозглашенные в Основном законе права и свободы каждого человека.

От всей души поздравляю всех нас с этим праздником, пусть он всегда остается символом процветающей страны, незыблемым гарантом для граждан России. Успехов всем нам в труде, новых достижений, мира и согласия!