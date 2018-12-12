Поздравляю Вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Мы все хотим жить, работать, воспитывать детей и внуков в сильной, мирной и процветающей стране, гордиться своей малой Родиной. А для этого очень важно помнить не только о правах и свободах, гарантированных основным законом государства, но и об ответственности каждого из нас.

Убежден, что совместные усилия по укреплению конституционных норм являются залогом поступательного развития территории. Ориентируясь на созидательные принципы Конституции, мы, несомненно, сделаем наш общий дом еще комфортнее и краше!

От всей души желаю здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия и успехов в достижении всех намеченных целей!