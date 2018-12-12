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​Бюджетник, не воруй

В Сети набирает популярность новость о том, что новые антикоррупционные стандарты могут распространиться на врачей, учителей (и, конечно, других сотрудников госслужб). Судя по интервью директора департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрия Баснака изданию «РИА Новости» антикоррупционные стандарты лягут на плечи организаций, которые финансируются из бюджета. Хотя сейчас меры распространяются только на федеральных служащих.

На сегодняшний день для учителей и врачей действует статья 575 Гражданского кодекса, где сказано, что сотрудникам сферы культуры, образования и здравоохранения запрещено дарить подарок дороже 3 тысяч рублей. Но если законопроект примут, вообще нельзя будет передать презент, за исключением разве что цветов или печатной канцелярской продукции. К работникам, нарушившим закон, можно будет применить дисциплинарное взыскание (замечание, выговор или увольнение) по Трудовому кодексу.

Получается, правительство нашей страны относит к самым злостным коррупционерам, с которыми необходимо срочно начать борьбу, не каких-то там чиновников и бизнесменов, а педагогов и врачей.

То есть россияне, годами приученные благодарить материально, лишатся возможности поощрить бюджетника за отличную работу, а учитель и медик наконец-то положат в карман то самое «спасибо».

Очевидно, что учить и лечить — прямые обязанности сотрудников образовательных и медицинских организаций соответственно. Но ведь вопрос в желании самого пациента/ родителя/ ученика продемонстрировать свою благодарность в материальном виде. Все мы, будучи причастными к образовательному процессу, передавали преподавателям подарки, а когда речь шла о коллективном презенте от целого класса, вряд ли сумма ограничивалась тремя тысячами рублей. Помню, наши родители как-то дарили учителю хороший (читать: дорогой) принтер, который, кстати, очень пригодился всем нам — ученикам, печатавшим свои рефераты перед уроком.

Коллега рассказывает, как, выпускаясь из университета, она поблагодарила преподавателя серьгами. А конфеты в Женский день или День учителя — это же классическая история в любой школе!

«Когда я закончила лечение в хирургии, подарила врачу набор хорошего чая. А еще как-то раз тоже медику отдала билеты в цирк, — делится корреспондент нашего издания. — Ну, со мной так возились, что я не могла сказать просто «спасибо».

К слову, стереотипный подарок для врачей — горячительное — серьезно осудил Дмитрий Баснак. Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Поэтому дарить врачу бутылку коньяка в целом сомнительно

, — заметил директор департамента.

И хоть все эти истории мало похожи на невероятные коррупционные скандалы, предполагаю, что к активным действиям в законотворчестве правительство подвигло само население. Например, знакомый школьный преподаватель рассказал в личной беседе, что год назад в Сургуте произошел большой скандал перед Днем учителя.

Мама сургутского школьника заявила сотрудникам городского департамента образования, что учитель вымогает деньги у родителей.

В реальности ситуация состояла в следующем: в чате мессенджера родители вместе с классным руководителем обсуждали, какие подарки можно сделать педагогам в их праздник.

Предполагаю, что таких историй по всей стране было предостаточно, чтобы депутаты всерьез задумались, стоит ли давать извращенным умам (вроде той мамы из Сургута) простор для фантазии. Кстати, это, пожалуй, одна из немногих здравых причин внедрения новых антикоррупционных стандартов. В этом смысле закон пойдет на пользу многострадальным бюджетникам, постоянно попадающим под обстрел (в том числе) необоснованных обвинений.

Кадр из телесериала «Интерны».


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Сегодня в 10:30, просмотров: 198, комментариев: 0


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