​С ОСОБЫМ ПРОЧТЕНИЕМ: рецензия на «Звёздную бабочку» Бернара Вербера

Информационный портал siapress.ru совместно с издательским домом «Эксмо» подготовил для вас новую рубрику, посвященную современной литературе, — «С особым прочтением».

«Они как те люди, которые думают, что будут счастливы, если переедут в другое место, а потом оказывается: куда бы ты ни поехал, ты берешь с собой себя», — написал однажды английский автор Нил Гейман в своей «Истории с кладбищем». И эта фраза как нельзя лучше описывает суть романа «Звездная бабочка» Вербера.

О чём книга?

Представьте себе мир, в котором человечество доведено до ручки распрями и нескончаемыми религиозными войнами, где теракты стали печальной нормой жизни, окружающая среда загрязнена до предела, а птичий грипп косит людей подобно чуме… Бернар Вербер представил. Впрочем, сочинять земные проблемы автору особо не пришлось — их удручающе много и в реальности.

Как их решать? А давайте, говорит писатель, построим огромный космический корабль, и полетим искать пригодную для жизни планету, вращающеюся возле далекой звезды в двух световых годах от нашей Солнечной системы. Устроим грандиозный побег с нашего загибающегося голубого шарика!

И вот с легкой руки Вебера в туманностях Вселенной белеет парус одинокий — самый что ни на есть настоящий, а не иносказательный. Речь о солнечном парусе, позволяющем космическому судну передвигаться под воздействием света.

Солнечный парус пытаются разработать и сейчас. Но масштабы, представленные в книге, мало сопоставимы с реальностью

Гигантский корабль «Звездная бабочка» расправил «крылья» размером с континент и мчится на запредельной скорости. Более 144 тысяч пассажиров на борту. 1251 год в пути.

Цель — долететь до потенциально обитаемой планеты и найти новую точку опоры для человечества, смысл существования которого, похоже, в том, чтобы разрушать любые опоры.

Почему стоит почитать «Звёздную бабочку»? Плюсы книги

Наивный язык произведения позволяет понять его даже ребенку. Впрочем, если вы любитель научной фантастики со стажем, то вряд ли вас удовлетворит сюжет и манера повествования.

К слову о научности. Она в этом романе сомнительна, но если посмотреть с другой стороны, то поднятые темы могут послужить толчком к тому, чтобы почитать хотя бы про пресловутый солнечный парус. Например, в книге Митиу Каку «Физика невозможного», где ученый размышлял о том, насколько реально изобрести те или иные фантастические вещи.

Кроме того, «Звездная бабочка» уж точно подвигнет читателя поизучать тему потенциально обитаемых экзопланет (хотя это слово, как ни странно, ни разу не звучит в произведении).

Пожалуй, в этой книге можно выделить еще один плюс — призыв к тому, что нужно добиваться невозможного и не бояться показаться окружающим людям сумасшедшим мечтателем.

Почему не стоит читать «Звёздную бабочку»? Минусы книги

Итак, плюсы мы обозначили, но нельзя умолчать о слабых местах.

«Звездная бабочка» местами становится настолько скучной, что хочется пролистывать страницы. Предсказуемые сюжетные переходы вызывают разочарование, а всевозможные писательские клише — читательское раздражение. Иногда складывается впечатление, что автору было лень расписывать некоторые части произведения, — поэтому оно кажется скомканным. Писатель словно видит финал истории и несется к нему на всех своих солнечных парусах, не особо утруждая себя деталями. К концу произведения все чаще кажется, что это фильм, режиссер которого все время вместо развития сюжета пишет что-то в духе «прошло 3 года» или «десять лет спустя».

В течение всего произведения Вербер «напряженно» ведет нас к развязке, всячески отсылая к Библии и ее символическим образам. Что делает концовку все более очевидной. Даже происходящее на Земле в начале книги напоминает нам четырех всадников Апокалипсиса — чуму, войну, голод и смерть.

А «Звездная бабочка» — своего рода Ноев ковчег. Ну и так далее — вплоть до конца романа, когда — да неужели! — оказывается, что последний оставшийся в мире человек — мужчина — создает при участии своего ребра с помощью невиданных биологических манипуляций женщину. Кстати, вокруг все это время время бегают чихающие динозавры, дохнущие от человечьих бактерий (так вот почему они вымерли, ага)…

«Звездная бабочка» — несмотря на красивую метафору и некий философский вызов, брошенный в кровавую современность, не лучшее детище Бернара Вербера.

Думается, что след в мировой научной фантастике этот роман оставит примерно такой же, как невесомое симпатичное крыло в космическом вакууме.

Если вы фанат качественной научной фантастики и, так сказать, ценитель жанра, то вполне можете воздержаться от прочтения «Звездной Бабочки» Вербера. Ну, разве что вам — так уж вышло — надо лететь тысячу лет в одиночестве на соседнюю звезду, а ваш корабль обклеен страницами из этого романа.