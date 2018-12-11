16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,5022   EUR  75,6197  

В 2018 году на улучшение жилищных условий сургутян потрачено почти 180 млн рублей

Большую часть из этих средств — 125 млн рублей — выделил бюджет Тюменской области

В этом году на реализацию различных жилищных программ из бюджетов разных уровней было выделено 179,1 млн рублей. До конца декабря улучшат свои жилищные условия 226 семей. О этом на пресс-конференции рассказала начальник управления учета и распределения жилья Алла Шевченко.

В некоторых случаях из-за того, что аукционы проведены только в декабре, сургутяне получат свои квартиры в первом квартале нового года.

  • Жилье для малоимущих сургутян

На 1 января этого года в списках на получение жилья состояла 4191 семья (речь идет о нуждающихся). Четыре квартиры уже выданы, еще 70 получат их до конца первого квартала.

  • Земельные участки под ИЖС

На учете состоят 1652 семьи, 1277 из них — многодетные. В этом году второй категории граждан было выдано 14 земельных участков в поселке Снежный. Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ближайшие два года в Сургуте такие участки выделяться не будут из-за отсутствия подходящих земель.

  • Компенсация вместо земли

Многодетные семьи имеют право вместо земельного участка получить денежную компенсацию. Средний размер выплаты на одного члена семьи составляет порядка 280 тысяч рублей. В этом году на данную программу выделено 125 млн рублей, планируется, что компенсации получат 102 многодетные семьи.

Алла Шевченко напомнила, что размер выплаты для всей семьи может быть изменен, если участники получали иные меры поддержки (кроме снижения процентной ставки по кредиту). Цифра уменьшится на сумму полученной поддержи.

  • Субсидии для ветеранов боевых действий и инвалидов

В этом году на выдачу 17 субсидий для ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, выделено 14,8 млн рублей. В очереди на начало года стояло 437 человек.

  • Выплаты по программе «Жилище»

63 молодые семьи из Сургута желают получить социальную выплату по федеральной программе «Жилище». В этом году пять семей свою мечту исполнили. Для справки: сумма выплаты на семью из трех человек составляет чуть более 932 тысяч рублей, а на пятерых — более 1,55 млн рублей.

  • Жилье для ветеранов ВОВ

На начало этого года в очереди на жилье в городе стояли два ветерана ВОВ. Оба получили квартиры.

  • Жилье для детей-сирот

В этом году получить квартиры должны были 86 детей-сирот (27 из них — переходящие из списка прошлого года). Но новоселье в собственном жилье отпразднуют только 33 человека.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:26, просмотров: 216, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:35
Кому не лень - возьмите пжл арифмометр и разделите количество народу на ихние подачки. Сколько сотен лет необходимо?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:57
На земельные участки под ИЖС понадобится 120 лет. Это чё там за собаки, на сене, на земле сидят?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​С ОСОБЫМ ПРОЧТЕНИЕМ: рецензия на «Звёздную бабочку» Бернара Вербера

​С ОСОБЫМ ПРОЧТЕНИЕМ: рецензия на «Звёздную бабочку» Бернара Вербера
Космос, Библия, мясо динозавров и кое-что ещё — в новом издании книги французского фантаста
Надежда Макаренко Сегодня в 16:53
77 0
В 2018 году на улучшение жилищных условий сургутян потрачено почти 180 млн рублей

В 2018 году на улучшение жилищных условий сургутян потрачено почти 180 млн рублей
Большую часть из этих средств — 125 млн рублей — выделил бюджет Тюменской области
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:26
215 2
​Как получить двойной налоговый вычет на ребенка? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Как получить двойной налоговый вычет на ребенка? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 10 декабря в 17:51
348 1
Пионер не готов

Пионер не готов
Единственное историческое здание Сургута вновь собираются реконструировать. Но денег на это по-прежнему нет
Артем Мазнев Сегодня в 07:02
444 3
Сургутский район стал площадкой для Координационного совета органов власти Югры

Сургутский район стал площадкой для Координационного совета органов власти Югры
Иван Назаров 10 декабря в 20:05
527 0
Окружные чиновники рассказали, что будет, если Югра лишится единственного хосписа 

Окружные чиновники рассказали, что будет, если Югра лишится единственного хосписа 
Специалисты депздрава о ситуации с частной медорганизацией «Золотое сердце»
Анастасия Якупова 10 декабря в 18:14
623 1
Жительница Белого Яра боится, что чиновники через суд лишат ее квартиры

Жительница Белого Яра боится, что чиновники через суд лишат ее квартиры
Пенсионерка не соглашается на предложенные для расселения варианты из-за своего внука
Лилия Сулейманова 10 декабря в 17:14
741 22
Участки для многодетных семей, новые школы и дороги

Участки для многодетных семей, новые школы и дороги
Сургутские депутаты обсуждают бюджет департамента архитектуры
Редакция СИА-ПРЕСС 10 декабря в 15:54
698 1
Пятёрка по литературе. Топ-5 книг о том, как познать себя и окружающую реальность, от руководителя smm-агентства «Культпросвет» Елены Маковецкой

Пятёрка по литературе. Топ-5 книг о том, как познать себя и окружающую реальность, от руководителя smm-агентства «Культпросвет» Елены Маковецкой
Редакция СИА-ПРЕСС 10 декабря в 15:47
589 0
Одним выстрелом — трёх зайцев

Одним выстрелом — трёх зайцев
О передаче пустующего здания ООО «Газпром переработка» Сургутскому госуниверситету
Атанас Атанасов, член Союза журналистов России, председатель Сургутского Болгарского землячества 10 декабря в 10:19
1157 30
Профессор Мальков: «Моя ЖИЗНЬ – в спасении»

Профессор Мальков: «Моя ЖИЗНЬ – в спасении»
В нашей стране ежегодно гибнет от внезапной остановки сердца 350 тысяч человек. Профессор, доктор медицинских наук Олег Мальков стремится изменить эту страшную статистику
Елена Курилова, Центр информации и связи с общественностью СурГПУ 09 декабря в 10:16
695 2
Председатель Думы Сургутского района показал спикерам окружного парламента новый спорткомплекс и передовой детский сад

Председатель Думы Сургутского района показал спикерам окружного парламента новый спорткомплекс и передовой детский сад

Иван Назаров 07 декабря в 18:38
872 1
Рудион по пятницам: куда уходят деньги

Рудион по пятницам: куда уходят деньги
Ева Рудион 07 декабря в 18:26
899 0
Сильный мужчина, у которого есть семья и дети, не будет сидеть за видеоиграми

Сильный мужчина, у которого есть семья и дети, не будет сидеть за видеоиграми
Интервью с психологом Евгением Садовниковым о зависимости от видеоигр у взрослых людей: откуда берется, как распознать и бороться
Лилия Сулейманова 07 декабря в 15:22
928 3
​Ванда Болотнова: «На планерку я захожу со словами: что вы тут понаделали?»

​Ванда Болотнова: «На планерку я захожу со словами: что вы тут понаделали?»
Интервью с руководителем Городского культурного центра о работе в творческом коллективе, 50-летии учреждения и его планах
Анастасия Якупова 07 декабря в 12:57
1013 0
Достойный уход // ФОТОРЕПОРТАЖ

Достойный уход // ФОТОРЕПОРТАЖ
Как коллектив единственного в Югре хосписа «Золотое сердце» оправдывает свое название
Анастасия Якупова 06 декабря в 17:51
1524 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика