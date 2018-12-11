В 2018 году на улучшение жилищных условий сургутян потрачено почти 180 млн рублей

В этом году на реализацию различных жилищных программ из бюджетов разных уровней было выделено 179,1 млн рублей. До конца декабря улучшат свои жилищные условия 226 семей. О этом на пресс-конференции рассказала начальник управления учета и распределения жилья Алла Шевченко.

В некоторых случаях из-за того, что аукционы проведены только в декабре, сургутяне получат свои квартиры в первом квартале нового года.

Жилье для малоимущих сургутян

На 1 января этого года в списках на получение жилья состояла 4191 семья (речь идет о нуждающихся). Четыре квартиры уже выданы, еще 70 получат их до конца первого квартала.

Земельные участки под ИЖС

На учете состоят 1652 семьи, 1277 из них — многодетные. В этом году второй категории граждан было выдано 14 земельных участков в поселке Снежный. Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ближайшие два года в Сургуте такие участки выделяться не будут из-за отсутствия подходящих земель.

Компенсация вместо земли

Многодетные семьи имеют право вместо земельного участка получить денежную компенсацию. Средний размер выплаты на одного члена семьи составляет порядка 280 тысяч рублей. В этом году на данную программу выделено 125 млн рублей, планируется, что компенсации получат 102 многодетные семьи.

Алла Шевченко напомнила, что размер выплаты для всей семьи может быть изменен, если участники получали иные меры поддержки (кроме снижения процентной ставки по кредиту). Цифра уменьшится на сумму полученной поддержи.

Субсидии для ветеранов боевых действий и инвалидов

В этом году на выдачу 17 субсидий для ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, выделено 14,8 млн рублей. В очереди на начало года стояло 437 человек.

Выплаты по программе «Жилище»

63 молодые семьи из Сургута желают получить социальную выплату по федеральной программе «Жилище». В этом году пять семей свою мечту исполнили. Для справки: сумма выплаты на семью из трех человек составляет чуть более 932 тысяч рублей, а на пятерых — более 1,55 млн рублей.

Жилье для ветеранов ВОВ

На начало этого года в очереди на жилье в городе стояли два ветерана ВОВ. Оба получили квартиры.

Жилье для детей-сирот

В этом году получить квартиры должны были 86 детей-сирот (27 из них — переходящие из списка прошлого года). Но новоселье в собственном жилье отпразднуют только 33 человека.